چرا باید یک گوشی تاشو نمایشگر عریض داشته باشد؟

گوشی‌های تاشو قرار است بخش هیجان انگیز آینده تکنولوژی را رقم بزنند اما تا اینجا که ۲۰۱۹ نتوانسته چیزی از خودش نشان بدهد زیرا آن‌ها هنوز آماده نیستند تا بخشی از زندگی ما شوند. گوشی تاشو Royole که اولین گوشی با نمایشگر تاشو لقب گرفت، به معنای واقعی کلمه افتضاح است. گلکسی فولد یا همان گوشی تاشو سامسونگ هم که دچار مشکلات نمایشگر شده و هواوی هم از برنامه عرضه گوشی، عقب است. شیائومی و اوپو هم گرچه در شبکه‌های اجتماعی تصاویر گوشی تاشو خود را نشان داده‌اند اما هنوز خبری از آن‌ها نیست. حتی ال جی هم که نمی‌تواند به ایده‌های عجیب و غریب ساخت گوشی «نه» بگوید، گفته که هنوز نمی‌خواهد چنین محصولی را عرضه کند. ما فکر می‌کنیم ال جی در این زمینه درست تصمیم گرفته چراکه تا الان هر شرکتی که یک محصول تاشو معرفی کرده، آن چیزی نبوده که بتواند طیف گسترده‌ای از کاربران را جذب کند. هیچ کدام از این شرکت‌ها هنوز نتوانسته‌اند فرمی درست از یک گشوی تاشو به دست بیاورند.

بیشتر شرکت‌ها سعی دارند تا گوشی ماهیت اول در محصول تاشو آن‌ها باشد و این یعنی وقتی این گوشی‌ها را باز کنیم، با نمایشگری تقریبا مربعی شکل روبرو می‌شویم. آنطور که نویسنده ورج از تجربه کار کردن خود با گوشی‌های تاشو کنونی نظیر هواوی میت X می‌گوید، این گوشی‌ها باید در حالتی که باز می‌شوند، نمایشگری عریض داشته باشند. درواقع مهم‌ترین نکته این است که این دستگاه‌ها در حالتی که باز می‌شوند چه فرم و ظاهری دارند نه در حالتی که بسته هستند.

عموم کاربران امروزی، تنها زمانی احساس می‌کنند نمایشگر گوشی‌شان به اندازه کافی بزرگ نیست که دارند ویدیو یا عکس می‌بینند و یا وب‌گردی می‌کنند. تمام این کارها در نمایشگری عریض‌تر، می‌تواند تجربه لذت بخش‌تری را برای کاربر فراهم کند. بگذارید یک مثال از نمایشگر عریض بزنیم و پای گوشی سونی اکسپریا ۱ را هم به این معقوله باز کنیم. در بررسی تخصصی که Dieter Bohn برای این گوشی در ورج نوشته، جذاب‌ترین نکته درباره اکسپریا ۱ نمایشگر بلند با نسبت تصویر ۲۱:۹ عنوان شده است. تماشای فیلم در چنین نمایشگر عریضی می‌تواند تجربه‌ای عالی باشد و جدا از آن و وقتی که گوشی در حالت عمودی استفاده می‌شود، تجربه استفاده از شبکه‌های اجتماعی نیز بسیار بهتر است چرا که برای مثال در اپلیکیشن توییتر، می‌توان توییت‌های بیشتری در یک نگاه دید! از وقتی که گوشی‌ها نیز به سمت کاهش حاشیه‌های نمایشگر رفته‌اند و نسبت تصویر ۱۶:۹ به خاطره‌ها سپرده شده، هر روز اپلیکیشن‌های بیشتری برای نمایشگرهای بلند‌تر ساخته می‌شوند و از این جنبه نیز مشکلی برای ساخت یک گوشی هوشمند تاشو با نمایشگر عریض وجود ندارد.

درواقع هیچ توسعه دهنده‌ای در حال حاضر اپلیکیشن خود را برای یک نمایشگر مربعی شکل طراحی نمی‌کند. سازندگان ویدیو و فیلم هم همینطور و دیدن محتوایی ویدیویی در گوشی مثل هواوی میت X در حالتی که باز شده، گویای این موضوع است. فضای خالی مشکی رنگی که در زمان پخش ویدیو در نمایشگر بزرگ محصولاتی مثل گلکسی فولد یا هواوی میت X به نمایش درمی‌آید، می‌تواند آزار دهنده باشد و حیف کردن نمایشگر عالی این محصولات است. منکر نمی‌شویم که چقدر طراحی این گوشی‌ها خوب است و محصولی مثل هواوی میت X چقدر از نظر طراحی به ایده‌آل برای فرم خود نزدیک است اما مشکل اصلی، همین فرمی است که در نهایت نمایشگری تقریبا مربعی شکل در اختیار کاربر می‌گذارد.

فکر می‌کنیم شرکت‌ها باید نمایشگر بزرگ محصول را با نسبت ۱۶:۹ در نظر بگیرند و نمایشگر کوچک‌تر برای وقتی که از دستگاه به عنوان گوشی استفاده می‌کنیم، نسبت تصویر مربعی‌تری داشته باشد. مخصوصا حالا که ۵G دارد از راه می‌رسد و شاهد انواع و اقسام سرویس‌های پخش کننده محتواهای ویدیویی و یا حتی سرویس‌های بازی ابری مثل گوگل استادیا خواهیم بود. در آینده‌ای که ۵G و این سرویس‌ها همه گیر می‌شوند، گوشی تاشو که در حال باز شده نمایشگری عریض دارد، حرف اول را خواهد زد.

بر کسی پوشیده نیست که تجربه تبلت‌های اندرویدی آنقدرها جذاب نیست چراکه اپلیکیشن‌های زیادی برای استفاده از صفحات بزرگ بهینه نشده‌اند. اگر شما سامسونگ یا هواوی هستید و می‌خواهید محصولات تاشو برای بالا بردن بهره‌وری و مولتی تسکینگ به مشتریان بفروشید، بگذارید بگوییم با این وضعیت شکست می‌خورید چراکه آیپد پرو و iOS 13، فرسخ‌ها از شما جلوتر هستند. در عوض فکر می‌کنیم اگر محصولی تاشو با نمایشگری ۱۰ اینچی برای عرضه دارید، خوب است که سراغ نمایشگرهای مربعی‌تر بروید چراکه به این ترتیب شاید اپلیکیشن‌ها بتوانند تجربه کاربری بهتری ارائه کنند. اما اگر می‌خواهید یک گوشی تاشو عرضه کنید، باید نمایشگر آن در حال باز شده عریض‌تر باشد. چیزی که برای کاربر یک گوشی اهمیت زیادی دارد، بازی و تماشای محتوای ویدیویی و عکس است، در چنین وضعیتی باید تلاش کنید تا نمایشگر گوشی خود را برای چنین کارهایی طراحی کنید.

درخواستی که ما داریم برای نمایشگرهای عریض تاشو، می‌تواند یک چالش برای طراحان باشد. زیرا وقتی نمایشگر داخلی یک محصول تاشو نسبت تصویر ۱۶:۹ دارد، آن وقت در حالت تا شده با نمایشگری با نسبت ۱۶:۴.۵ یا ۸:۹ روبرو خواهیم بود که البته این در صورتی است که نمایشگر تنها یک تا بخورد! شیائومی پیش‌تر با ما نشان داده که می‌توان با تا کردن دو لبه چپ و راست یک نمایشگر بزرگ عریض، می‌توان هم یک نمایشگر بزرگ عریض داشت و هم یک گوشی با نسبت نمایش عادی مثل گوشی‌های دیگر. شاید راه‌های دیگری هم برای رسیدن به چنین هدفی باشد که این دیگر به عهده طراحان است تا بتوانند آن را پیاده سازی کنند. شاید هم شرکت‌ها باید بپذیرند که فعلا در نسل اول گوشی‌های تاشو، نمی‌توانیم یک گوشی زیبا در حالت تا شده داشته باشیم و گلکسی فولد با حاشیه‌های بزرگ نمایشگر بیرونی خود، گواهی بر این موضوع است.

قابل درک است که چرا شرکت‌ها دارند تمام تلاش‌شان را می‌کنند تا هم یک گوشی عالی و هم یک تبلت خیلی خوب را به صورت همزمان در قالب یک محصول ارائه دهند زیرا ما مشتریان، تشنه چنین محصولی هستیم.

بهترین گوشی‌های عصر گوشی‌های هوشمند، آن‌هایی بودند که بهینه و کارآمد بودند. داشتن یک برآمدگی بزرگ برای دوربین مثل آن چیزی که در نوکیا ۸۰۸ PureView و لومیا ۱۰۲۰ دیدیم که اگرچه می‌توانستند عکس‌هایی عالی ثبت کنند، اما نظر مثبت عموم مردم را به خاطر طراحی خود، جلب نکردند. وقتی شرکتی Avenir نیز اعلام کرد که می‌خواهد گوشی با باتری غول آسای ۱۸۰۰۰ میلی‌آمپری و برند انرجایزر عرضه کند، نتوانست سرمایه اولیه را از مردم جذب کند و تبدیل به پروژه‌ای شکست خورده شد. درواقع می‌خواهم بگویم اگرچه ما همیشه دنبال بهترین باتری و بهترین دوربین هستیم، اما خط قرمز‌هایی داریم که در نهایت منجر شده گوشی‌های باریک‌تر و جذاب‌تر بشوند و به یک دوربین خیلی خوب و عمر باتری قابل قبول، راضی شده‌ایم. ما هم می‌خواهیم دستگاه جمع‌وجور و زیبا داشته باشیم و هم دستگاهی که به بهترین شکل کار ما را راه می‌اندازد.

این ایده که گوشی تاشو با نمایشگر داخلی عریض داشته باشیم، می‌تواند به این منجر شود که تجربه کاربری گوشی در حالت تا شده، به خوبی حالت باز شده نباشد. اما خب این اصلا به شخصه برای من مهم نیست؛ زیرا اگر روزی تصمیم به خرید یک گوشی با نمایشگر تاشو بگیرم، تجربه کاربری این محصول در حالت باز شده برایم مهم است نه در حالت تا شده و کوچک. طرح‌های لو رفته از گوشی تاشو موتورولا RAZR هم دقیقا چنین ایده‌ای را نشان می‌دهند که نمایشگر بیرونی کوچک خواهد بود اما نمایشگر داخلی، بزرگ و عریض.

هر گوشی تاشویی که تا به حال دیده‌ایم، اعم از مدل‌های سامسونگ، هواوی، Royole، تی‌سی‌ال و غیره، با ظاهر خود فریاد می‌زنند که هنوز کسی نمی‌داند که طراحی یک گوشی تاشو باید به چه شکل باشد. فکر می‌کنیم در این مرحله، برای شرکت‌های صرفا مهم بوده که لولایی مقاوم و بی نقص بسازند و در عین حال کاری کنند که در تا کردن نمایشگر، آسیبی به آن نرسد.

چیزی که فعلا کم اهمیت‌تر جلوه کرده، تجربه کاربری این دستگاه‌ها است در صورتی که این موضوع باید مهم‌ترین چیز برای شرکت‌های سازنده این دسته از گوشی‌ها باشد. در هر صورت، فکر می‌کنیم در حال حاضر چیزی که اهمیت دارد، عریض بودن نمایشگرهای داخلی یا بزرگتر گوشی‌های تاشو است. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟

