بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده است، شرکت وان پلاس در حال بررسی موضوع آتش سوزی در نسل اول گوشی‌های خود یا همان وان پلاس One است. این شرکت با بیان اینکه این حادثه را جدی در نظر گرفته، از ملاقات تیم خود با کاربر گوشی مذکور و بررسی

فردی در توییتر مدعی شده یک دستگاه وان پلاس One به تازگی دچار آتش سوزی شده است و البته اعلام کرده که گوشی متعلق به او نیست و فقط این خبر را با سایرین به اشتراک می‌گذارد. مالک گوشی شخصی به نام راهول هیمالیان است که می‌گوید حوالی ساعت ۳:۱۵ بامداد به دلیل دود ناشی از آتش سوزی با احساس خفگی و حالت تهوع از خواب بیدار شده است.

او مدعی است که در آن زمان گوشی خاموش بوده و در حال شارژ هم نبوده، بنابراین هیچ اتصالی با شبکه برق نداشته است. معمولا بیش‌ترین حوادث مربوط به شعله‌ور شدن گوشی‌های هوشمند زمانی اتفاق می‌افتد که ابن دستگاه‌ها در حال شارژ باشند و به همین دلیل است که مورد وان پلاس One این کاربر عجیب به نظر می‌رسد.

آقای هیمالیان می‌گوید پس از مشاهده آتش سوزی فورا تلاش کرده تا با استفاده از آب گوشی در حال سوختن خود را خاموش کند. او معتقد است که اگر این کار را نمی‌کرد امکان داشت گوشی منفجر شود که البته این نظر شخصی او است.

وان پلاس One یک گوشی قدیمی و اولین نسل از گوشی‌های شرکت وان پلاس است که در آوریل سال ۲۰۱۴ معرفی شد؛ اما با این وجود، اتفاقی که افتاده باز هم عجیب به نظر می‌رسد و شاید یک مورد استثنائی باشد. معمولا هنگامی که چنین اتفاقاتی پیش می‌آید، اولین موضوعی که مورد انتقاد کاربران قرار می‌گیرد کیفیت ساخت محصول است. اما با توجه به این که تا کنون تنها سه مورد آتش سوزی برای گوشی‌های کمپانی وان پلاس گزارش شده است، منطقی نیست که کیفیت ساخت را دلیل اصلی آتش سوزی گوشی آقای هیمالیان بدانیم.

البته نمی‌توان نقش کیفیت ساخت در آتش سوزی گوشی‌های امروزی را نادیده گرفت. معروف‌ترین مورد آتش سوزی در میان گوشی‌های هوشمند، گلکسی نوت ۷ شرکت سامسونگ بود که با آتش گرفتن حدود ۳۵ دستگاه از این گوشی در نقاط مختلف دنیا، کره‌ای‌ها با ارائه فراخوانی تمام گوشی‌ها را تحویل گرفتند و پس از بررسی‌های بسیار بار دیگر نسخه اصلاح شده این گوشی را به بازار عرضه کردند، ولی بار دیگر شاهد آتش سوزی نسل دوم بودیم و در نهایت سامسونگ تولید این گوشی را به‌طور کامل متوقف کرد و سعی کرد از گلکسی S7 Edge به عنوان جایگزین برای مشتریان متضرر استفاده کند و یا مبلغ پرداختی را به آن‌ها بازگرداند. علت اصلی مشکلات گلکسی نوت ۷ ایراداتی در فرایند تولید باتری این دستگاه اعلام شد. اما اتفاقی که برای وان پلاس One مذکور افتاد حادثه‌ای بود که ممکن است برای هر گوشی هوشمندی رخ دهد. تا کنون چندین گزارش از آتش سوزی مدل‌های مختلف آیفون و یا تولیدات سایر کمپانی‌ها در سراسر دنیا منتشر شده است.

آقای هیمالیان از آمازون (که احتمالا گوشی خود را از آن خریده بود) درخواست کرد که این موضوع را به وان‌ پلاس اطلاع دهد و این شرکت پس از آگاه شدن از این اتفاق سریعا بررسی‌های خود را آغاز کرده است.

