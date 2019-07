پس از سه دهه، جانی آیو، طراح ارشد اپل، در حال ترک این شرکت است. بسیاری از محصولات درخشان این شرکت مانند آیفون، آیپد، اپل واچ، مک بوک‌ها و آی‌مک‌ها و حتی ساختمان جدید این شرکت حاصل طراحی‌های آیو است. آیو و جابز روابط بسیار نزدیکی با هم داشتند و به خوبی نظرات یکدیگر را درک می‌کردند. مدتی قبل وال استریت ژورنال در مقاله‌ای اعلام کرد که دلیل خروج جاناتان آیو از اپل، بی‌توجهی‌های تیم کوک، مدیر عامل فعلی نسبت به بخش طراحی است.

البته تیم کوک نیز که همواره فردی آرام بود و از اظهار نظرهای تند و واکنش‌های جدی دوری می‌کرد، در ایمیلی به‌طور جدی به این اتهام پاسخ داد. اما ظاهرا این روزها حواشی دست از سر مدیر عامل اپل برنمی‌دارند و به تازگی سخنی از استیو جابز بازنشر شده است که بار دیگر توجهات را به تیم کوک معطوف کرده است.

ظاهرا استیو جابز در زمان حیاتش انتقادات گزنده‌ای به جانشین خود وارد کرده بود. سخنان بنیان‌گذار اپل به تازگی توسط والتر ایزاکسون، نویسنده کتاب زندگی‌نامه جابز، در مصاحبه‌ای با شبکه CNBC بازگو شد. ایزاکسون مدعی است که جابز پیش از مرگش در یکی از مصاحبه‌ها‌یی که در سال ۲۰۱۱ داشته‌اند به او گفته است: «تیم مرد محصول نیست.»

مصاحبه روز دوشنبه ایزاکسون با CNBC درباره خروج آیو از اپل و تاثیر آن بر این شرکت بود. ایزاکسون درباره همکاری جابز و آیو گفته است:

هر روز هنگامی که جابز در دفتر خود در کوپرتینو بود، در نیم‌روز به سمت آن در قفل شده بزرگی می‌رفت که به استدیو طراحی راه داشت. هر شخص دیگری به خارج از اتاق فرستاده می‌شد و جابز به همراه آیو از میزی به میز دیگر می‌رفتند. آن‌ها نه تنها درباره خود گوشی بلکه درباره هر چیزی مانند درگاه شارژ، جک صدا و نحوه پوشش کابل گفتگو داشتند. و جابز در اعماق وجودش مرد محصولات بود، کسی که به آیو علاقه داشت.

در مقابل، کوک یک متخصص اجرایی است. سمت سابق او پیش از رسیدن به مدیر عاملی، مدیر اجرایی ارشد بود و او به‌جای این‌که با محصولات اپل شناخته شود، با استراتژی‌های این شرکت شناخته می‌شود. ایزاکسون در ادامه مصاحبه جملات زیر را بیان می‌کند:

فکر می‌کنم چیزی که در حال حاضر مشاهده می‌کنید یک کمپانی است که می‌داند چطور به نحو احسن عمل کند، اما در بطن خود دیگر اثری از این دو رفیق هم‌دل نمی‌بیند که برای زیبایی محصولات نفس می‌کشیدند و زندگی می‌کردند.

ایزاکسون می‌گوید او گفته جابز درباره کوک را از کتاب زندگی‌نامه جابز حذف کرده است تا اوضاعی را که به نظر او «بسیار سخت» بود آرام‌تر کند. اما اکنون که آیو در حال ترک این کمپانی است، گفته جابز درست به نظر می‌رسد.

