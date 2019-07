اپل، گوگل، آمازون و فیسبوک، که به عنوان بزرگترین شرکت‌های حوزه فناوری در جهان شناخته می‌شوند، هفته‌ی آینده باید برای دفاع از خود در یک جلسه دادرسی حضور پیدا کنند.

ماجرای اصلی به نقض قوانین توسط این ۴ شرکت برمی‌گردد. دولت از بابت اینکه این شرکت‌ها به برخی از تعهدات خود پایبند نبوده‌اند ابراز نارضایتی کرده و در همین راستا، نمایندگان این ۴ شرکت را به جلسه‌ی دادرسی فراخواند. چند وقت پیش نیز کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری آمریکا در پی طرح قوانین آنتی‌تراست علیه این ۴ شرکت، روی تحقیق و نظارت شدیدتر بر فعالیت‌ها و کارنامه‌های مالی آن‌ها تأکید داشت اما ظاهرا مشکل جدی‌تر از این‌ها بوده و هر ۴ شرکت باید به خاطر مشکلات پیش‌آمده به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند.

اپل، همچنان درگیر شکایت اسپاتیفای

از اپل شروع می‌کنیم. اوایل سال جاری، اسپاتیفای مدعی شد اپل از سرویس‌های پخش موزیک، ۳۰ درصد مالیات دریافت می‌کند که این کار در نهایت به سود سرویس اپل موزیک تمام می‌شود. اسپاتیفای معتقد است اپل سیاست ضد رقابتی را در پیش گرفته است. مسئله‌ای که باعث شد خود اپل چندی پیش به خاطر آن از کوالکام شکایت کرده و غرامت دریافت کند. اما اکنون شاهد این هستیم که این شرکت به سیاست‌های ضد رقابتی با هدف رشد سرویس پخش آنلاین موزیک خود در مقابل رقبا متهم شده است.

اپل در دفاع از خود اعلام کرده که اسپاتیفای با کمک اپ استور موفق شده کسب و کار خود را گسترش دهد و از کاربران اپل برای درآمدزایی استفاده کند اما ظاهرا اسپاتیفای به این مزایا اهمیتی نمی‌دهد زیرا علی‌رغم اینکه هر دو سرویس موسیقی هزینه اشتراک نسبتا مشابهی دارند، کاربران اسپاتیفای به دلیل مالیات ۳۰ درصدی اپل مجبورند پول بیشتری هزینه کنند. چون برنامه اسپاتیفای با قیمت‌گذاری بالاتر نسبت به نرم‌افزار اپل موزیک در اپ استور عرضه می‌شود.

جالب اینجاست که اپل ادعا می‌کند مالیات دریافتی این شرکت تنها ۱۵ درصد است اما اسپاتیفای این ادعا را کذب خوانده و می‌گوید مالیات دریافتی اپل ۳۰ درصد است. مسلما یکی از این دو اشتباه می‌کند اما اگر مقصر اپل باشد، این شرکت موظف به پرداخت ۲۶.۶ میلیارد دلار خواهد شد. مبلغی معادل ۱۰ درصد درآمد این شرکت در آخرین سال مالی!

در واقع گوگل نیز ۳۰ درصد درآمد ناشی از خرید نرم‌افزارها و خریدهای درون برنامه‌ای را به‌عنوان هزینه توزیع دریافت می‌کند اما کاربران اندروید امکان سایدلود برخی نرم‌افزارها و دور زدن پلی استور را دارند. اما در iOS کاربران می‌بایستی تمام برنامه‌ها را از طریق اپ استور دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: مصاحبه‌ی CNBC با ترامپ؛ از اینترنت ۵G تا انحلال گوگل، اپل، آمازون و فیس‌بوک

شرایط گوگل و فیسبوک سخت‌تر از اپل است!

ظاهرا گوگل و فیسبوک درگیر مشکلی بزرگ‌تر از اپل هستند، چراکه مشکلات آن‌ها مسقیما به نحوه‌ی کسب و کار مربوط می‌شود و نمی‌توان به همین سادگی‌ها آن را حل کرد. به گفته‌ی راجر مکنامی، از بنیان‌گذاران شرکت سرمایه‌ خصوصی Elevation و سرمایه‌گذار اولیه فیسبوک، فیسبوک و گوگل در جریان این بررسی‌ها و نظارت‌ها باید روش اداره‌ی کسب و کار خود را تغییر دهند و این یعنی مشکل این دو شرکت به مراتب بزرگ‌تر از اپل است.

کمیسیون تجارت فدرال (Federal Trade Commission)، که وظیفه‌ی بازرسی از فعالیت‌های فیسبوک و آمازون را در اختیار دارد، قصد دارد فیسبوک را به دلیل استفاده‌ی بدون اجازه از اطلاعات کاربرانش با مبلغی در حدود ۵ میلیارد دلار جریمه کند. در سال ۲۰۱۱، این شرکت قراردادی را امضا کرد مبنی براینکه بدون اجازه‌ی کاربران، از اطلاعات آن‌ها استفاده نمی‌کند. اما بعدا مشخص شد که فیسبوک اطلاعات بیش از ۸۷ میلیون نفر را بدون اجازه به شرکت کمبریج آنالیکتیکا (Cambridge Analytica) فروخته است! وال استریت جورنال اما معتقد است مارک زاکربرگ از این نقض عمل آگاه بوده که در صورت اثبات، جریمه‌ی نهایی می‌تواند بسیار بیشتر از ۵ میلیارد دلار باشد. البته این مبلغ برای شرکتی که سال گذشته بیش از ۵۵ میلیارد دلار درآمد داشته بسیار ناچیز است.

گوگل نیز وضعیت بهتری ندارد! این شرکت از سازندگان گوشی‌های اندرویدی می‌خواهد برنامه‌های جستجو و مرورگر کروم را به‌صورت پیش‌فرض روی گوشی‌های خود نصب کنند. در غیر این‌صورت، محصولات این شرکت‌ها نمی‌توانند به فروشگاه اپلیکیشن‌های گوگل دسترسی داشته باشند. البته گوگل به برخی از این شرکت‌ها مبلغی را نیز بابت این کار پرداخت می‌کند اما سال گذشته کمیسیون اروپا این شرکت را به دلیل این کار با مبلغ ۵ ملیارد دلار جریمه کرده بود و امسال نیز بار دیگر این شرکت در خظر بزرگی قرار دارد. به گفته‌ی مکنامی، پرونده علیه گوگل به قدری سنگین است که به احتمال زیاد وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (DOJ) دستور نظارت شدید و کنترل فعالیت‌های این شرکت را می‌دهد.

اخیرا نیز خبری منتشر شد مبنی براینکه وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال قصد دارد در راستای قوانین ضد انحصاری، فعالیت‌های جف بزوس، مدیر ارشد آمازون، را مورد بررسی قرار دهد تا یکی از ثروتمندترین افراد جهان نیز از ذره‌بین قوانین آنتی‌تراست در امان نباشد. همچنین قرار شد وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال نظارت شدیدی روی تمامی فعالیت‌های آمازون داشته باشد.

برخی از اعضای دولت آمریکا معتقدند شرکت‌های بزرگی چون فیس‌بوک، آمازون، اپل و گوگل که فراتر از حیطه‌ی مربوطه قدم گذاشته‌اند باید متلاشی شوند. مشابه فعالیت‌های این‌چنینی را در سال ۱۹۸۴ شاهد بودیم. جایی که طبق قوانین آنتی‌تراست، وزارت دادگستری آمریکا دستور تجزیه AT&T را صادر کرد که طی آن شرکت Bell Systems از زیرمجموعه‌ی AT&T کنار رفت. البته این کار بعدا منجر به افزایش شرکت‌های مشابه و در نتیجه افزایش رقابت انجامید و اگر دولت آمریکا موفق شود تجزیه‌ی این شرکت‌های بزرگ را به صورت مشابه کنترل کند، شاید بتواند از مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

منبع: phonearena

The post اپل، گوگل، آمازون و فیسبوک در خطر جریمه‌ی سنگین؛ بزرگان فناوری نقره‌داغ می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala