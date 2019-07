درحالیکه فناوری ۵G همچنان در کشور ما به اندازه‌ی کافی فراگیر نشده و زیرساخت‌های مناسبی نیز برای بهره‌مندی از آن فراهم نیست، به نظر شما منطقی است که هزینه‌ی اضافی جهت خرید گوشی‌های ۵G کنیم؟

در حال حاضر، سامسونگ و ال‌جی قرار است گوشی‌های مقرون به صرفه‌ی خود را با پشتیبانی از قابلیت ۵G روانه‌ی بازار کنند. درحالیکه نسخه‌ی ۵G گلکسی S10 حدودا ۱۳۰۰ دلار قیمت دارد، و گوشی ۵G ال‌جی که تحت عنوان V50 ThinQ شناخته می‌شود نیز در محدوده‌ی قیمتی مشابه قرار دارد، اما سامسونگ و ال‌جی قرار است گوشی‌های میان‌رده‌ی خود را با پشتیبانی از فناوری ۵G و با محدوده‌ی قیمتی ۷۰۰ دلار روانه‌ی بازار کنند.

اگرچه هنوز مشخص نیست گوشی میان‌رده‌ی ال‌جی چه نام دارد، اما گفته می‌شود این شرکت در حال کار روی یک گوشی مقرون به صرفه با قابلیت پشتیبانی از فناوری ۵G است. اینطور که به نظر می‌رسد، حتی اگر این گوشی از سری G نیز باشد، از قیمت کمتری به نسبت V50 ThinQ برخوردار خواهد بود. در حال حاضر نیز برخی شرکت‌ها نظیر شیائومی گوشی‌های ۵G خود را با قیمت معقولی راهی بازار کرده‌اند که انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک شاهد عرضه‌ی گوشی‌های ۵G بیشتری نیز باشیم.

درحالیکه این گوشی‌ها با قیمت مقرون به صرفه عرضه می‌شوند، از نظر سخت‌افزاری حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. برای مثال گوشی گلکسی A90 که احتمالا بعد از نوت ۱۰ عرضه می‌شود، با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ یا پردازنده‌ی اگزینوس هم‌رده با آن مجهز خواهد شد. چراکه تنها این پردازنده‌ها هستند که از مودم‌های کوالکام X50 و اگزینوس ۵۱۰۰ بهره می‌برند. اما به دلیل قرار گرفتن در جایگاه گوشی‌های میان‌رده، طبیعی است که از برخی امکانات بکار رفته در گوشی‌هایی نظیر گلکسی S10 و یا دیگر پرچم‌داران مجهز به ۵G محروم باشند.

طبق شایعات، گلکسی A90 به یک باتری حجیم ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز می‌شود که برای تغذیه گوشی با قابلیت پشتیبانی از فناوری ۵G کاملا مناسب خواهد بود. اگر این گوشی از باتری ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره ببرد، انتظار می‌رود گلکسی A90 حتی از گوشی‌هایی که از اینترنت نسل ۴ پشتیبانی می‌کنند نیز مدت زمان بیشتری شارژ نگه دارد. با این اوصاف، هم ال‌جی و هم سامسونگ با هدف قرار دادن بازار گوشی‌های میان‌رده، قرار است دو گوشی با مشخصات بسیار عالی را روانه‌ی بازار کنند که از فناوری ۵G نیز پشتیبانی می‌کنند.

طبیعتا در حال حاضر و در کشور ما که هنوز برای اینترنت نسل ۵ زمینه‌سازی لازم صورت نگرفته، خرید گوشی‌های ۵G فایده خاصی ندارد. همچنین اگر زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود، هزینه‌های این نسل از اینترنت مسلما به قدری زیاد خواهد بود که شاید خرید سرویس‌های آن برای هرکسی به صرفه نباشد. از طرفی به دلیل وجود ۵G، این گوشی‌ها از نظر سخت‌افزاری نیز بسیار قدرتمند هستند. بنابراین سوال ما این است که اگر این گوشی‌ها یا هر گوشی دیگری حتی با قیمت مقرون به صرفه و با پشتیبانی از فناوری ۵G به بازار عرضه شود، آیا مایل به خرید آن هستید یا ترجیح می‌دهید از گوشی‌هایی با قابلیت پشتیبانی از اینترنت ۴G استفاده کنید؟

