بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده، ظاهرا ترکش‌های جنگ تجاری بین کره و ژاپن به گلکسی نوت ۱۰ برخورد می‌کند. یکی از نمایندگان سامسونگ اعلام کرده که این جنگ تجاری می‌تواند در روند تولید تراشه‌های اگزینوس اختلال ایجاد کند.

سامسونگ برای تولید تراشه‌های خود تا حد زیادی به شرکت‌های ژاپنی وابسته است.

پرچم‌داران سامسونگ معمولا برای مناطق مختلف جهان همراه با تراشه اگزینوس یا اسنپ‌دراگون عرضه می‌شوند و گلکسی نوت ۱۰ هم از این قاعده مستثنا نیست. بر اساس روند همیشگی سامسونگ، پرچم‌داران این شرکت در مناطق آمریکا، آمریکای لاتین و چین همراه با تراشه اسنپ‌دراگون روانه‌ی بازار می‌شوند. طبق این گزارش، سامسونگ برای تولید تراشه‌های خود تا حد زیادی به شرکت‌های ژاپنی وابسته است.

طبق اعلام سامسونگ، گلکسی نوت ۱۰ در تاریخ ۷ آگوست معرفی می‌شود و کمی بعد از آن هم روانه‌ی بازار خواهد شد. به نظر می‌رسد به دلیل این جنگ تجاری، سامسونگ ناچار شود در ماه اول عرضه این گوشی، تولید تراشه اگزینوس را حدود ۱۰ درصد کاهش دهد. اگرچه هنوز نمی‌توان در مورد تبعات این موضوع با قاطعیت زیادی اظهارنظر کنیم، ولی کاهش تولید تراشه اگزینوس شاید منجر به کاهش تولید این گوشی و به تاخیر افتادن عرضه آن در مناطق مختلفی شود. در ضمن گفته می‌شود جنگ تجاری بین کره جنوبی و ژاپن، روند توسعه گوشی‌های تاشو را هم با مشکل روبرو می‌کند.

منبع: Android Authority

The post احتمال به تاخیر افتادن عرضه گلکسی نوت ۱۰ سامسونگ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala