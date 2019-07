گالیله، سیستم موقعیت‌یاب ماهواره‌ای اتحادیه اروپا از روز جمعه قطع شده است. در سایت مربوط به این سیستم، وضعیت تمام ۲۲ ماهواره آن به‌عنوان غیرقابل استفاده یا در حال آزمایش ثبت شده است. آژانس سیستم‌های ماهواره‌ای ناوبری جهانی اروپا (GSA) اعلام کرده که این اختلال به مشکل فنی زیرساخت موجود در زمین برمی‌گردد.

این قطعی بدین معناست که ماهواره‌ها قادر به مخابره اطلاعات مکانی یا زمانی لازم برای گوشی‌ها و دیگر گجت‌ها نیستند. طبق گزارش منتشر شده در فوریه سال گذشته، ۳۰ مدل گوشی شامل آیفون‌های ۲۰۱۷ به بعد، از این سیستم پشتیبانی می‌کنند. البته لازم به ذکر است کاربران این گوشی‌ها قطعی موردنظر را احساس نمی‌کنند زیرا به صورت خودکار به سیستم آمریکایی GPS وصل می‌شوند.

سیستم گالیله در دسامبر ۲۰۱۶ به‌عنوان جانشینی برای سیستم آمریکایی GPS کار خود را آغاز کرد.

از آنجایی که سیستم گالیله هنوز در فاز آزمایشی قرار دارد و برای کارهای مهم از آن استفاده نمی‌شود، قطعی آن منجر به پدید آمدن مشکل خاصی نشده است. این سازمان هنوز جزییات بیشتری در مورد قطعی موردنظر اعلام نکرده است. اما بر اساس گزارش Inside GNSS، یک واحد زمان‌بندی دقیق در ایتالیا مقصر اصلی این مشکل است. این واحد، اطلاعات زمانی را برای ماهواره‌های گالیله فراهم می‌کند.

سیستم گالیله که تحت مالکیت اتحادیه اروپا قرار دارد و توسط آژانس فضایی اروپا کنترل می‌شود، در دسامبر ۲۰۱۶ به‌عنوان جانشینی برای سیستم GPS کار خود را آغاز کرد. این سیستم از ۲۲ ماهواره فعال و ۲ ماهواره آزمایشی تشکیل شده است و قرار است با اضافه شدن ۱۲ ماهواره دیگر تا سال ۲۰۲۰ به‌طور کامل فعال شود. سال گذشته، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا اعلام کرد که گوشی‌های آمریکایی برای بهره‌گیری از مکان‌یابی و زمان‌بندی دقیق‌تر، می‌توانند به سیستم گالیله وصل شوند.

منبع: The Verge

The post گالیله، موقعیت‌یاب اروپایی معادل جی‌پی‌اس از جمعه از کار افتاده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala