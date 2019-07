شرکت‌های زیادی به ارائه‌ی گوشی‌های گیمینگ همه‌فن‌حریف روی آورده‌اند. چنین گوشی‌هایی از نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت بالاتر، پردازنده گرافیکی بهتر و حتی مواردی مانند سیستم‌های خنک‌کننده پیشرفته و کنترلرهای جذاب بهره می‌برند. حالا قرار است مدل بهبود یافته یکی از بهترین گوشی‌های گیمینگ یعنی ایسوس ROG Phone روانه‌ی بازار شود که این مدل از تراشه تازه‌نفس اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس بهره می‌برد.

برای یادآوری باید بگوییم که ایسوس ROG Phone مبتنی بر نمایشگر اولد ۹۰ هرتز است و در ضمن در گوشه‌های بدنه دو دکمه قابل برنامه‌ریزی تعبیه شده تا کاربران برای انجام بازی‌ها راحت‌تر باشند. حالا با توجه به اینکه کوالکام ساعاتی قبل مدل بهبود یافته اسنپدراگون ۸۵۵ تحت عنوان ۸۵۵ پلاس را معرفی کرد، ایسوس اعلام کرده که مدل جدید گوشی مذکور اولین گوشی مجهز به این تراشه خواهد بود. برای مقایسه باید بگوییم که حداکثر سرعت کلاک پردازنده آن از ۲.۸۴ گیگاهرتز به ۲.۹۶ گیگاهرتز رسیده است و در ضمن شاهد ۱۵ درصد عملکرد بهتر برای پردازنده گرافیکی هم هستیم.

به همین خاطر گوشی‌های مبتنی بر این تراشه، بهتر از گذشته می‌توانند بازی‌های موردنظر را اجرا کنند. در ضمن با توجه به افزایش حداکثر سرعت کلاک، مطمئنا کوالکام برای دوام این سرعت راه‌حل‌هایی را برای خنک کردن تراشه در نظر گرفته است. ایسوس ROG Phone 2 به‌زودی عرضه می‌شود و ایسوس وعده داده که در هفته‌های آینده اطلاعات بیشتری از آن را منتشر می‌کند.

منبع: Phone Arena

The post ایسوس ROG Phone 2 اولین گوشی مجهز به اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala