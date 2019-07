چرا تحقیقات در زمینه فناوری ۶G قبل از عرضه ۵G آغاز شد؟

در حالی که هنوز شبکه‌های ۵G در سراسر جهان ارائه نشدند و عرضه فناوری ۵G بسیار طولانی شد؛ اما محققان، تحقیقات بر روی فناوری ۶G را نیز آغاز کرده‌اند. چند ماه قبل در کشور فنلاند، ۲۵۰ محقق برای اولین‌بار، اولین اجلاس جهانی خود را در رابطه با استاندارهای شبکه ۶G برگزار کردند و یکی از اساسی‌ترین سوالاتی که در این اجلاس به آن پاسخ داده شد، این بود که چرا جهان به شبکه‌های ۶G نیاز خواهد داشت. در همین راستا دکتر Ari Pouttu، معاون برنامه‌ریزی و محقق رسمی شبکه ۶G اشاره کرد که: “من هنوز نمی‌دانم که شبکه‌های ۶G چه خواهند بود و در واقع هنوز هیچکس از این موضوع با خبر نیست.” اینطور که پیداست هنوز ماهیت و عملکرد شبکه‌های ۶G برای محققان نیز نامعلوم است.

این طور که مشخص است، اولو (oulu) که در شمال هلسینکی قرار دارد و ۵ ساعت از این شهر فاصله دارد، مرکز تحقیقات شبکه‌های ۶G بوده و محققانی چون دکتر Ari Pouttu نیز در این مجموعه حضور دارند. البته شایان ذکر است که دکتر Ari Pouttu نقش مهمی بر توسعه شبکه‌های ۵G نیز داشته است. پروژه شبکه‌ ۶G، احتمالا در ۸ سال آینده اجرایی خواهد شد و حدود ۲۸۵ میلیون دلار هزینه خواهد داشت که نیمی از آن با بودجه‌های دولتی و نیمی دیگر با همکاری شرکا تامین خواهد شد.

باید اشاره کنیم که این پروژه به سختی پیش می‌رود و مدت‌ها در مرحله آکادمیک و تحقیقاتی باقی خواهد ماند تا تمامی جوانب آن بررسی شود که این موضوع بارها مورد انتقاد بسیاری، حتی دونالد ترامپ نیز قرار گرفته است. این روزها شبکه ۵G در حال راه‌اندازی است اما تا سال‌های آینده همچنان شبکه ۴G LTE به طور گسترده در اختیار کاربران قرار خواهد داشت. زیرا تغییرات در شبکه‌های مخابراتی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم و زیرساخت‌هایی خواهد بود. احتمالا دوره شبکه‌های ۴G تا حدود سال ۲۰۲۵ به پایان خواهد رسید.

فناوری ۵G همچنان در اول راه

از سوی دیگر شبکه ۵G با احتیاط در حال حرکت رو به جلو است و همچنان استانداردهایی در حال بررسی است. در واقع باید شرایطی ایجاد شود تا هزینه گسترش شبکه ۵G به کمترین مقدار برسد در حالی که در حال حاضر ارائه این شبکه با هزینه‌های نجومی روبرو خواهد بود. به گفته دکتر Pouttu احتمالا زمان تغییر کلی شبکه‌های ۴G به شبکه‌های ۵G، یکی از باشکوه‌ترین لحظات تکامل و یک جهش پررنگ خواهد بود. در نتیجه این جهش از تغییر ۲G به ۳G نیز بیشتر جلب توجه خواهد کرد. ۵G نه تنها از سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود بلکه هیچگونه تاخیری نخواهد داشت و از تراکم بیشتری از اتصالات در یک منطقه کوچک پشتیبانی می‌کند. اما سوالی که مطرح شده این است که چرا ما همیشه به شبکه‌ای بهتر نیاز داریم؟ چرا به سمت شبکه ۶G می‌رویم؟ در واقع چه چیزی در ۵G نادیده گرفته شد که منجر به نیاز به شبکه‌های ۶G شده است؟

واضح‌ترین پاسخ به این سوال، نیاز همیشگی به سرعت بیشتر است. تفکر اولیه این است که شبکه ۶G سرعت ۱ ترابایت در ثانیه را ارائه دهد، در نتیجه نیاز به تجهیزات، منابع و سرمایه گسترده‌تری خواهد بود. از سوی دیگر اگر چنین سرعتی ارائه نشود چه چیزی باعث جلب نظر همگان و تغییر شبکه‌ها از ۵G به ۶G خواهد شد؟

به طور کلی هرچه زودتر این تحقیقات و آزمایشات انجام شود بهتر است، زیرا زودتر نتیجه‌گیری‌هایی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. در نتیجه اگر تفاوت ۵G و ۶G ناچیز باشد این پروژه ناموفق خواهد بود. تمامی موارد اعم از تولید برق، مصرف انرژی، محیط و هزینه‌ها باید بررسی گردد و بهترین تصمیمات در این زمینه گرفته شود. در واقع یک تصمیم اشتباه می‌تواند با شکست این پروژه یا حتی از بین رفتن حجم زیادی از انرژی و منابع روبرو گردد. اما دکتر Pouttu به این پروژه بسیار امیدوار است و معتقد است که شبکه‌های ۶G، دوره جدیدی پس از دوران گوشی‌های هوشمند هستند که تحولی عظیم را به همراه خواهند داشت.

شبکه ۶G و آغاز تحقیقات آن

در واقع شبکه ۶G باید بتوانند تا در اینترنت اشیا نیز ارتقا یابند و با کمک هوش مصنوعی استانداردهای جدیدی را ارائه دهند. از سوی دیگر باید به گونه‌ای پیش برود که برای دستیابی به شبکه ۶G نیاز به خرید دستگاه‌های جدید نباشد بلکه این شبکه بر روی دستگاه‌های موجود و بدون هیچ تغییراتی قابل پیاده سازی باشد. البته تمامی این صحبت‌ها فعلا در حد سناریو بوده و مشخص نیست که شبکه ۶G تا چه حد پیشرفته عمل کند.

به گفته دکتر Pouttu، هر استاندارد جدیدی، یه دهه طول می‌کشد تا به ثمر برسد و به طور کامل توسعه یابد. در نتیجه دوران تحقق شبکه‌های ۶G بین سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۹ خواهد بود. از سوی دیگر، جهان حداکثر تا سال ۲۰۳۵ از شبکه‌های ۵G استفاده خواهد کرد. بنابراین جهان در سال ۲۰۳۰ باید منتظر شبکه ۶G باشد. البته نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد که تحولات عظیمی در تحقیقات در راه است. برای مثال در اواخر سال گذشته، دولت چین اعلام کرد که کار خود را در شبکه‌های ۶G تشدید می‌کند و این پروژه را تا سال ۲۰۳۰ در صنعت عرضه خواهد کرد. در ماه ژانویه نیز، کمپانی LG، مرکز تحقیقاتی ۶G خود را در کره جنوبی معرفی کرد. به گفته دکتر Pouttu، این تحولات در عملکرد سریعتر و به نتیجه رسیدن زودتر کمک زیادی خواهد کرد. از سوی دیگر دکتر Pouttu معتقد است که نباید صحبت‌های زیادی در رابطه با شبکه‌های ۶G شود زیرا به کلی ۵G را زیر سوال خواهد برد در نتیجه کسب درآمد ۵G ناموفق خواهد بود. به هر جهت همگی منتظر شبکه‌های ۶G و قابلیت‌های پیشرفته آن خواهیم بود و نمی‌دانیم در این زمینه چه چیزی در انتظارمان است.

