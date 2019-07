گوشی‌های آنر ۹X و آنر ۹X پرو قرار است در روز ۲۳ ژوئیه (۱ مرداد) رسما معرفی شوند و ساعاتی قبل رندر رسمی این گوشی‌ها منتشر شده است. طبق این تصاویر، هر دو گوشی از نمایشگر یک‌دست بهره می‌برند و اثری از دوربین سلفی دیده نمی‌شود و این دوربین به‌صورت پاپ‌آپ است. علاوه بر این، هر دو گجت دارای بدنه مبتنی بر شیشه و فلز هستند.

مهم‌ترین تفاوت ظاهری بین آن‌ها، وجود دوربین سه‌گانه در مدل پرو و دوربین دوگانه در پنل پشتی آنر ۹X است. در ضمن پنل پشتی آنر ۹X پرو از رنگ‌های درخشانی بهره می‌برد که چنین چیزی را قبلا در آنر ۲۰ هم دیده‌ایم ولی حالا رگه‌های رنگ موجود در بدنه حرف X را نشان می‌دهند.

دوربین دوگانه آنر ۹X از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی و ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است و مدل پرو هم از دوربین‌های ۴۸ مگاپیکسلی، ۸ مگاپیکسلی و ۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد. ظاهرا نمایشگر مدل پرو ۶.۵۹ اینچ اندازه دارد و مبتنی بر رزولوشن فول HD پلاس است و برادر کوچک‌تر آن از نمایشگر کوچک‌تری بهره می‌برد ولی از لحاظ رزولوشن تفاوتی ندارند. گفته می‌شود انرژی هر دو گوشی را یک باتری ۳۹۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌کند و قلب تپنده آن‌ها تراشه تازه‌نفس کایرین ۸۱۰ است.

طبق جدیدترین گزارش‌های منتشر شده، آنر ۹X از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد ولی برای مدل پرو، ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته شده است.

