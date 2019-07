گلکسی نوت ۱۰ که قرار است در روز ۷ آگوست (۱۷ مرداد) رسما معرفی شود، مورد بررسی سایت گیک‌بنچ قرار گرفته است. این گوشی که دارای شماره مدل SM-970F است از تراشه اگزینوس ۹۸۲۵ و ۸ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد.

این اولین باری نیست که گلکسی نوت ۱۰ در سایت گیک‌بنچ رویت می‌شود. ماه گذشته، این گوشی با شماره مدل SM-N976B و با همین تراشه و مقدار حافظه رم در سایت موردنظر دیده شد. با این حال، با مقایسه این دو مدل شاهد بهبود رتبه مدل جدید هستیم که نشان می‌دهد نرم‌افزار این گوشی طی این مدت بهبود قابل توجهی را پشت سر گذاشته است.

همچنین باید به امتیاز مدل مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و ۱۲ گیگابایت حافظه رم این گوشی اشاره کنیم که نسبت به مدل مجهز به اگزینوس در بخش تک هسته‌ای ضعیف‌تر عمل کرده ولی عملکرد آن در بخش چند هسته‌ای بهتر بوده است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، سامسونگ قصد دارد سه مدل مختلف از گلکسی نوت ۱۰ را عرضه کند که باید انتظار معرفی مدل استاندارد، مدل پلاس و مدل ۵G را داشته باشیم. مدل معمولی و مدل پلاس از لحاظ طراحی شباهت زیادی به یکدیگر دارند ولی از بین تفاوت‌ها می‌توانیم به بزرگ‌تر بودن نمایشگر، دوربین ToF و احتمالا باتری بزرگ‌تر مدل پلاس اشاره کنیم.

منبع: GSM Arena

The post گلکسی نوت ۱۰ با اگزینوس ۹۸۲۵ در سایت گیک‌بنچ دیده شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala