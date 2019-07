دوربین بدون آینه سونی A7R IV با سنسور ۶۱ مگاپیکسلی معرفی شد

سونی مشخصا نمی‌خواهد قافیه دوربین‌های بدون آینه را به کانن و نیکون ببازد. پس از اینکه این شرکت دوربین بدون آینه رقبای خود مثل کانن EOS R و نیکون Z6 و Z7 را دید، حالا تصمیم گرفته قدرت خود را در زمینه دوربین‌های بدون آینه نشان دهد و باید بگوییم این کار را با دوربین A7R IV به خوبی انجام داده است. سونی A7R IV جدیدترین دوربین بدون آینه این شرکت و البته پیشرفته‌ترین دوربین آن‌ها است. سونی ادعا می‌کند که این دوربین می‌تواند تصاویری به کیفیت دوربین‌های مدیوم فرمت ارائه دهد و این کار را با سنسور فول فریم و ۶۱ مگاپیکسلی خود انجام خواهد داد.

نسل قبلی این دوربین یعنی A7R III، سنسوری ۴۲.۴ مگاپیکسلی داشت و حالا با دوربین جدید، می‌توانید ببینید که سونی با رزولوشن سنسور دوربین جدید خود، چطور برای رقبا خط و نشان کشیده است. سونی می‌گوید این سنسور می‌تواند جزئیات را با دقت بسیار بالایی ثبت کند و حتی اگر در تصاویر ثبت شده با این دوربین زوم کنید، شاهد افت کیفیت چندانی نخواهید بود. دوربین سونی A7R IV ارزان قیمت هم نیست و با قیمت ۳۵۰۰ دلار برای بدنه، از ماه سپتامبر عرضه خواهد شد.

برای مقایسه، این رزولوشن رقبای بدون آینه و فول فریم A7R IV هستند:

پاناسونیک S1R: رزولوشن ۴۷.۳ مگاپیکسل

نیکون Z7: رزولوشن ۴۵.۷ مگاپیکسل

کانن EOS R: رزولوشن ۳۰.۳ مگاپیکسل (البته برای رعایت انصاف، باید بگوییم که EOS R در سطح دوربین‌های گفته شده نیست و مخاطبین دیگری دارد اما در مجموع EOS R بهترین دوربین بدون آینه کانن است.)

آیا بیشتر کاربران به این رزولوشن ۶۱ مگاپیکسلی نیاز خواهند داشت؟ قطعا نه. اما عکاسان حرفه‌ای که به رزولوشن بالا در کارهای خود نیاز دارند، به سمت این دوربین کشیده خواهند شد. درواقع این دسته از کاربران اگر دوربین بهتری بخواهند، باید سراغ دوربین‌های گران‌قیمت‌تر مدیوم فرمت بروند. سونی A7R IV تا ۱۵ مرحله دامنه دینامیکی دارد، سنسور آن هم دارای لرزشگیر است و خود دوربین نیز می‌تواند با سرعت ۱۰ فریم در ثانیه، عکاسی پیاپی همراه با فوکوس خودکار داشته باشد که فوق العاده است. حتی در شرایطی که این دوربین را روی حالت APS-C قرار می‌دهید، می‌توانید عکس‌هایی با رزولوشن ۲۶ مگاپیکسل ثبت کنید که با دوربینی مثل فوجی‌فیلم X-T3 یکسان است.

سیستم فوکوس خودکار این دوربین از ۵۶۷ نقطه فوکوس فازی تشکیل شده و امضای سونی در این زمینه، یعنی Eye AF، هم برای انسان و هم برای حیوانات، در این دوربین قرار گرفته است. همچنین برای اولین بار در یک دوربین سونی، شاهد Eye AF مداوم در هنگام فیلم‌برداری خواهیم بود. صحبت از فیلم‌برداری شد و باید بگوییم که A7R IV می‌تواند با رزولوشن ۴K تا سرعت ۳۰ فریم در ثانیه، در حالت‌های S-Log 2/3 فیلم‌برداری داشته باشد که برای حرفه‌ای‌ها، خبر بسیار خوبی است. در این لینک می‌توانید مشخصات کامل فنی این دوربین را ببینید.

جدا از این موارد، سونی ضبط صدا در این دوربین را هم بهبود بخشیده و حالا A7R IV به لطف تکنولوژی جدید، می‌تواند سیگنال‌های صوتی دیجیتال را هم ضبط کند. سونی برای استفاده از این ویژگی نیز دو وسیله جانبی جدید معرفی کرده که یکی از آن‌ها، میکروفون شاتگان ۳۵۰ دلاری و دیگری آداپتر XLR میکروفون است که ۶۰۰ دلار قیمت دارد.

دیگر بهبود‌ها شامل ویوفایندر الکترونیکی جدید با رزولوشن ۵.۷۶ میلیون دات، گریپ بازطراحی شده، بالا رفتن مقاومت بدنه در برابر ذرات خاک و آب، پشتیبانی از دو کارت حافظه UHS-II و Wireless Tethering می‌شود. این دوربین جدید سونی، همزمان با مهاجرت گسترده عکاسان از دوربین‌های DSLR به دوربین‌های بدون آینه عرضه شده است. این مهاجرت باعث شده که حالا بزرگ‌ترین تولیدکنندگان DSLR یعنی نیکون و کانن هم دوربین‌های بدون آینه عرضه کنند و در این میان، سونی A7R IV می‌خواهد جای پای سونی را در دنیای دوربین‌های بدون آینه، محکم‌تر از همیشه کند.

