ساختمان بزرگ اپل که اپل پارک نام دارد و طراحی آن همانند یک فضاپیمای غول پیکر است، در فهرست ارزشمندترین ساختمان‌های دنیا قرار گرفت.

سال‌های زیادی است که نام اپل در کنار بزرگان شرکت تکنولوژی به چشم می‌خورد. اما این‌ همه شهرت و محبوبیت تنها به خاطر ساخت گجت‌ها و محصولات با کیفیت این شرکت نیست! مدت‌ها بود که اپل برنامه‌ی ساخت خانه‌ای جدید و بزرگ را در سر داشت که سرانجام در سال ۲۰۱۷، از آن رونمایی کرد. این بنای بزرگ که اپل پارک نامیده می‌شود، شبیه به یک سفینه‌ی فضایی بزرگ است و در آن از تکنولوژی‌های خارق‌العاده‌ای استفاده شده که گفته می‌شود این بنا بر آینده‌ی معماری جهان تأثیر خواهد گذاشت!

ایده‌ی این ساختمان در ابتدا به ذهن استیو جابز فقید خطور کرد و طراحی آن را نیز شرکت نورمن فاستر و همکاران بر عهده داشت. در ساخت این بنا از ابزار بسیار گران‌قیمت در نهایت خلاقیت استفاده شده که استیو جابز نیز در اکتبر سال ۲۰۱۱ و در جریان آخرین دیدار عمومی خود، به آن اشاره کرد. وی گفت:

این مرکز دارای یک فضای باز بزرگ و با شکوه است و طراحی دایره شکل دارد. ما اکنون در حال ساخت ارزشمندترین ساختمان‌ اداری دنیا هستیم. فکر می‌کنم دانش‌آموزان و دانش‌جویان معماری در آینده به اینجا خواهند آمد تا از آن دیدن کنند.

اپل پارک با ۲۶۰ هزار متر مربع مساحت، قادر است ۱۲ هزار کارمند را در خود جای دهد که این تعداد برابر است با جمعیت ایالت آلند در فنلاند! جالب است بدانید اپل جهت رفاه رفت و آمد کارمندان خود در این ساختمان بزرگ، ۲۰۰۰ دوچرخه نقره‌ای رنگ را در اختیار آن‌ها قرار داده است.

همه‌ی این موارد و بسیاری از شگفتی‌های دیگر در رابطه با اپل پارک که نام بردن همه‌ی آن‌ها در این متن نمی‌گنجد، این بنا را به یکی از ارزشمندترین ساختمان‌های دنیا بدل کرده است. دیوید گینسبرگ، ارزیاب رسمی منطقه‌ی سانتا کلارا، ارزش این بنا را ۴.۱۷ میلیارد دلار تخمین زده‌ که اندکی کمتر از مبلغ ۵ میلیارد دلاری است که جهت تکمیل این بنا هزینه شده.

طی جدیدترین اطلاعاتی که در ویکی‌پدیا منتشر شد، اپل پارک با هزینه‌ی ساخت ۵ میلیارد دلار، در رتبه‌ی ششم ارزشمند‌ترین بناهای جهان قرار دارد. در رتبه‌ی نخست، مسجد الحرام واقع در کشور عربسات قرار دارد که هزینه‌ی ساخت آن چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در رتبه‌ی دوم، پروژه‌ی راکتور آزمایشی گداخت هسته‌ای بین‌المللی مشهور به ITER یا ایتر، قرار دارد که طبق ویکی‌پدیا، طراحی آن ۲۵ میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت و در سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد. در رتبه‌ی سوم، ابراج البیت از کشور عربستان و شهر مکه قرار دارد که مجموعه‌ای از هفت برج بزرگ است. این بنا در سال ۲۰۱۲ تمکیل شد و هزینه ی ساخت آن نیز ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است. رتبه‌ی چهارم و پنجم به ترتیب به نیروگاه هسته‌ای «اولکیلوتو ۳» واقع در کشور فنلاند با هزینه‌ی ساخت ۶.۱۶ میلیارد دلار و هتل مارینا سندز کشور سنگاپور با هزینه‌ی ساخت ۵.۵ میلیارد دلار تعلق دارد.

منبع: phonearena

