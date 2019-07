ایلان ماسک از جزییات برقراری ارتباط بین مغز و کامپیوتر رونمایی کرد

ایلان ماسک در سال ۲۰۱۶ کمپانی Neuralink را تاسیس کرد که مهم‌ترین هدف آن، برقراری ارتباط بین مغز و کامپیوتر است. ساعاتی قبل، ایلان ماسک در مراسمی که به‌صورت زنده هم پخش شد، اعلام کرد که این شرکت قصد دارد از سال آینده این فناوری را بر روی مغز انسان آزمایش کند.

این شرکت برای دستیابی به این هدف، قصد دارد سوراخ‌های بسیار ریزی را در مغز ایجاد کند و با این کار نوارهای نازک متصل به تراشه را به مغز وصل کند. طی مرور زمان، چنین فرایندی به سادگی لیزر چشم می‌شود.

ایلان ماسک معتقد است که چنین فناوری‌هایی می‌توانند در نهایت برای توانایی‌های شناختی مانند صحبت کردن و دیدن، کمک زیادی به انسان‌ها برسانند. طبق گزارش بلومبرگ، مقامات این شرکت به‌دنبال گرفتن مجوزهای مربوطه برای آغاز آزمایش‌های اصلی بر روی انسان‌ها در سال ۲۰۲۰ هستند.

در حال حاضر، متخصصان فعال در این پروژه در حال آزمایش این فناوری با استفاده از موش‌های آزمایشگاهی هستند تا از ثبات تکنولوژی مذکور اطمینان حاصل کنند. ایلان ماسک که یکی از بنیان‌گذاران این شرکت است، حدود ۱۰۰ میلیون دلار بر روی آن سرمایه‌گذاری کرده و علاوه بر این باید به میلیون‌ها دلار سرمایه‌ی جذب شده از طرف دیگران هم اشاره کنیم. در هر صورت باید ببینیم که چنین بلندپروازی‌هایی در چند سال آینده می‌تواند نتایج محسوسی داشته باشد یا نه.

