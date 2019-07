اکانت توییتری IceUniverse که به انتشار اطلاعات موثق در حوزه تکنولوژی شهرت دارد، اعلام کرده که احتمالا در سال آینده شاهد عرضه گوشی های مجهز به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و زوم اپتیکال ۱۰ برابری خواهیم بود. او در کنار این پست، تصویری از یک گوشی مشابه گلکسی نوت ۱۰ را هم قرار داده ولی غیر از این، اطلاعات بیشتری مانند نام شرکت‌های سازنده چنین گوشی هایی، ارائه نکرده است.

در حال حاضر، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی در بازار وجود دارد و به‌زودی چند گوشی مجهز به این سنسور عرضه می‌شوند.

در همین زمینه، می‌توانیم به گزارشی از Credit Suisse اشاره کنیم که در آن آمده در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ گوشی‌های مبتنی بر دوربین ۶۵ مگاپیکسلی و در سال ۲۰۲۰ گوشی‌های مجهز به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی روانه‌ی بازار می‌شوند. در حال حاضر، سنسور ۶۴ مگاپیکسلی در بازار وجود دارد و به‌زودی چند گوشی مجهز به این سنسور عرضه می‌شوند. کوالکام هم چندی قبل در مورد عرضه گوشی‌های همراه با دوربین ۶۴ و ۱۰۰ مگاپیکسلی اظهارنظر کرده بود.

در حال حاضر، تنها سنسور ۶۴ مگاپیکسلی موجود در بازار توسط سامسونگ ساخته شده و سونی هنوز چنین سنسوری را معرفی نکرده است. همچنین بر اساس گزارش‌ها، سامسونگ مشغول ساخت ماژول دوربین دارای قابلیت زوم اپتیکال ۵ برابری است.

البته در حال حاضر هنوز هیچ کمپانی رسما خبر مربوط به توسعه سنسور دارای رزولوشن بیش از ۱۰۰ مگاپیکسلی یا زوم ۱۰ برابری اپتیکال را اعلام نکرده است و به همین خاطر هنوز نمی‌توانیم روی این خبر چندان حساب کنیم. در ضمن به خاطر داشته باشید که ما در مورد زوم اپتیکال ۱۰ برابری صحبت می‌کنیم و نه زوم هیبریدی که جدیدترین پرچم‌دار هواوی از آن بهره می‌برد.

