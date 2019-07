منتظر عرضه شدن پیکسل ۴ با اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس باشید

با معرفی چیپ‌ست جدید اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس از سوی شرکت کوالکام، انتظار می‌رود گوشی‌هایی که در زمان عرضه‌ی این پردازنده به بازار عرضه می‌شوند، به این چیپ‌ست مجهز باشند. اما آیا گوگل پیکسل ۴ نیز جز این گوشی‌ها است؟

هر ساله شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند، محصولات خود را با پردازنده‌ها و امکانات قوی‌تر و جدیدتر روانه‌ی بازار می‌کنند. معمولا در بین پردازنده‌هایی که در این گوشی‌ها استفاده می‌شود، پردازنده‌های گوشی‌های اپل امتیازات بهتری از رقبا کسب می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که دیگر پردازنده‌ها بسیار ضعیف‌تر از چیپ‌ست‌های سری A اپل هستند. اما معمولا با معرفی جدیدترین پردازنده‌ها، همیشه پردازنده‌ی جدید اپل بوده که عملکرد بهتری از خود نشان می‌داد!

امسال اما کوالکام برنامه‌ی جدیدی را در پیش گرفته است. این شرکت با معرفی پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس، قصد دارد رکورد تازه‌ای را در بخش پردازنده از خود به جای بگذارد. انتظار می‌رود از این پردازنده‌ها در قوی‌ترین و جدیدترین پرچم‌داران شرکت‌های مختلف استفاده شود. چراکه کوالکام، اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس را با هدف بهبود تجربه‌ی گیمینگ، واقعیت افزوده، هوش مصنوعی و اینترنت ۵G، روانه‌ی گوشی‌های هوشمند خواهد کرد.

این پردازنده‌ها اما در نیمه‌ی دوم سال جاری در دسترس قرار می‌گیرند. بنابراین احتمال این وجود دارد که گوشی‌هایی که در حوالی آن زمان به بازار عرضه می‌شوند، از اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس به عنوان قلب تپنده‌ی خود بهره ببرند. به احتمال زیاد گوشی‌هایی که صرفا جهت بازی طراحی شده‌اند اولین محصولاتی خواهند بود که به این پردازنده مجهز می‌شوند. اما گوشی جدید شرکت گوگل یعنی پیکسل ۴ نیز می‌توانند از این پردازنده بهره ببرد که در این صورت آن را بالاتر از گوشی‌هایی نظیر S10، یا شاید نوت ۱۰ قرار می‌دهد.

هنگامی که گوگل از گوشی پیکسل رونمایی کرد، این گوشی به جای استفاده از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۲۰ که در اکثر پرچم‌داران هم‌رده مورد استفاده قرار گرفته بود، از اسنپدراگون ۸۲۱ بهره می‌برد. اما این اتفاق تنها یک بار رخ داد و پیکسل‌های بعدی همگی به پردازنده‌هایی مجهز می‌شدند که دیگر پرچم‌داران از آن استفاده می‌کردند. بنابراین نمی‌توان به طور حتم گفت گوگل در پیکسل ۴ همان سیاستی را در پیش خواهد گرفت که هنگام عرضه‌ی گوگل پیکسل در پیش گرفته بود.

کوالکام اعلام کرده بود اگر شرکت‌ها بخواهند محصولات خود را به اسنپدراگون پلاس مجهز کنند، باید منتظر عرضه‌ی آن‌ها در نیمه‌ی دوم سال جاری باشیم. یعنی زمانی که این پردازنده برای استفاده در دسترس قرار می‌گیرد. البته کوالکام اعلام نکرد دقیقا چه گوشی‌هایی به این پردازنده مجهز خواهند بود. هرچند ایسوس اعلام کرده بود در ROG Phone 2 از این پردازنده استفاده می‌کند اما انتظار می‌رود گوشی‌های غیر گیمینگ نظیر نوت ۱۰، پیکسل ۴، وان پلاس ۷T یا پرچم‌داران دیگر نیز از این پردازنده استفاده کنند.

اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس در بخش سرعت کلاک پردازنده از ۲.۸۴ گیگاهرتز به ۲.۹۶ گیگاهرتز ارتقا یافته و همچنین گفته می‌شود پردازنده‌ی گرافیکی جدید نیز ۱۵ درصد کارایی بهتری از پردازنده‌ی گرافیکی نسل قبل دارد. اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس از مودم ۵G به نام X50 با سرعت و کیفیت بسیار بالا بهره می‌برد و از نظر مصرف باتری نیز بسیار بهینه طراحی شده است.

