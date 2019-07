این هوش مصنوعی به تنهایی حل کردن مکعب روبیک را یاد گرفته است

محققین دانشگاه کالیفرنیا یک سیستم هوش مصنوعی توسعه داده‌اند که موفق شده به تنهایی حل کردن مکعب روبیک را یاد بگیرد و با انجام ۲۰ حرکت در عرض ۱.۲ ثانیه چنین کاری را انجام دهد. لازم به ذکر است که سریع‌ترین رکورد جهانی حل این مکعب به دست انسان، ۳.۴۷ ثانیه است.

البته این سیستم موسوم به DeepCubeA در زمینه‌ی حل خودکار این مکعب رکورددار نیست. سال گذشته، محققین موفق به ساخت رباتی شدند که این کار را فقط در عرض ۰.۳۸ ثانیه انجام داد. اگرچه محققین دانشگاه MIT الگوریتم min2phase مشخصا برای انجام این کار آموزش دیده بود، ولی سیستم DeepCubeA موفق شده به تنهایی مسیر حل مکعب کیوب را دنبال کند.

برای حل مکعب روبیک می‌توان از میلیاردهای راه مختلف استفاده کرد اما در نهایت تمام این راه‌حل‌ها به وضعیت یکسانی ختم می‌شوند. بر اساس مقاله‌ای که محققین این پروژه منتشر کرده‌اند، آن‌ها ۱۰ میلیارد ترکیب مختلف را در اختیار این سیستم قرار داده‌اند و سیستم را طوری تعریف کرده‌اند که بتواند از میان این تعداد راه‌حل، کاری کند که با انجام کمتر از ۳۰ حرکت این مکعب را حل کند.

از آنجایی که سیستم DeepCubeA مشخصا برای حل کردن مکعب روبیک توسعه پیدا نکرده، از آن می‌توان برای کارهای دیگری هم استفاده کرد. در هر صورت چنین الگوریتم‌هایی نشان می‌دهند که هوش مصنوعی روزبه‌روز هوشمندتر و کاربرد آن‌ها هم وسیع‌تر می‌شود.

