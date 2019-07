جدیدترین گوشی اندروید وان شیائومی به نام Mi A3 رسما معرفی شد که در حقیقت همان Mi CC9e محسوب می‌شود. این یعنی، شیائومی Mi A3 از نمایشگر ۶.۱ اینیچ اولد با رزولوشن ۷۲۰ در ۱۵۶۰ بهره می‌برد که در مقایسه با رزولوشن ۱۰۸۰p گوشی‌های Mi A2 و Mi A2 Lite، یک قدم رو به پایین است.

شیائومی برای این گوشی قیمت ۲۵۰ یورو در نظر گرفته است. قلب تپنده آن تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۵ است که نسبت به تراشه مدل قبلی یعنی اسنپ‌دراگون ۶۶۰ تفاوت چندان زیادی ندارد. این قیمت برای مدل مبتنی بر حافظه داخلی ۶۴ گیگابایت است و برای مدل ۱۲۸ گیگابایتی باید ۳۰ یورو بیشتر بپردازید. البته به‌لطف پشتیبانی از کارت حافظه SD، می‌توانید این حافظه را افزایش دهید.









یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این گوشی، دوربین سه‌گانه آن است. یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه می‌کند و در کنار آن دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی توجه را جلب می‌کنند. در بالای نمایشگر هم یک بریدگی قطره‌ای شکل دیده می‌شود که در آن دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

یکی دیگر از ارتقاهای قابل توجه نسبت به نسل قبلی، بهره‌گیری از باتری ۴۰۳۰ میلی‌آمپر ساعتی (در برابر باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی) است که البته مانند مدل قبلی از شارژ سریع ۱۸ واتی پشتیبانی می‌کند. لازم به ذکر است که در جعبه این گوشی یک شارژر ۱۰ واتی قرار دارد. از دیگر ویژگی‌های آن، می‌توانیم به وجود جک هدفون و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اشاره کنیم.





شیائومی گوشی Mi A3 را در رنگ‌های آبی، سفید و خاکستری روانه‌ی بازار می‌کند. این گوشی ابتدا در اسپانیا عرضه می‌شود و کمی بعد به دیگر بازارها راه پیدا می‌کند.

منبع: GSM Arena

The post گوشی میان‌رده شیائومی Mi A3 رسما معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala