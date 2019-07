تصاویر رندر خبری از تبلت سامسونگ گلکسی تب اس ۶ لو رفت

انتظار می‌رود که ماه آینده و در کنار معرفی گوشی پرچمدار سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ شاهد معرفی تبلت جدید سامسونگ هم باشیم. این تبلت قرار است سامسونگ گلکسی تب اس ۶ نام بگیرد و حالا امروز، تصاویر رندر خبری این تبلت به بیرون درز کرده که جزئیات طراحی آن را به خوبی نشان می‌دهد. این‌ها درواقع بهترین تصاویری هستند که از این پرچمدار اندرویدی در دنیای تبلت‌ها منتشر شده و می‌توانیم بگوییم این محصول طراحی جذابی دارد.

به طور کلی این تبلت شباهت زیادی به گلکسی تب S5e دارد اما برخی موارد تغییر کرده‌اند. برای مثال این تبلت دارای دوربین دوگانه در بخش پشتی خودش است در صورتی که Galaxy Tab S5e مثل هر تبلت دیگری، دارای دوربین تکی است. البته دوربین Tab S5e هم در وسط گذاشته شده بود که حالا در گلکسی تب اس ۶ به گوشه سمت چپ بخش پشتی تبلت منتقل شده. این دوربین دوگانه شامل دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین دوم پنج مگاپیکسلی می‌شود که دوربین دوم از نوع فوق عریض خواهد بود.

در زیر این دوربین‌ها، شاهد شیاری هستیم که برای قلم جدید S Pen تعبیه شده است. قلم جدید S Pen را اگر در این محفظه قرار دهید، می‌تواند همزمان با آهن‌ربا در این محفظه باقی بماند و شارژ شود. همچنین این یعنی این قلم از بلوتوث هم پشتیبانی می‌کند.

گلکسی تب اس ۶ با چهار بلندگو در بخش بالا و پایینی تبلت همراه خواهد بود که این بلندگوها توسط AKG تنظیم شده‌اند. همچنین پورت اصلی این تبلت USB-C خواهد بود که در بخش پایینی تبلت قرار می‌گیرد و خبری هم از جک هدفون در این محصول نخواهد بود.

سامسونگ قرار است گلکسی تب اس ۶ را با یک کیبرد هم معرفی کند که کیبرد به صورت جداگانه به فروش خواهد رسید. نکته جالب این کیبرد این است که به ترک‌پد مجهز شده و این یعنی می‌توان با ماوس هم با این تبلت کار کرد. یک نقطه ضعف بزرگ آیپد پرو نیز عدم پشتیبانی از ماوس بود که حالا در iOS 13 حل شده است. حالا سامسونگ می‌خواهد با قرار دادن ترک‌پد در زیر کیبرد، بار دیگر آیپد پرو را به چالش بکشد و باید ببینیم در آینده اپل چه اقدامی در این زمینه انجام خواهد داد.

گلکسی تب اس ۶ قرار است با نمایشگر ۱۰.۵ اینچی همراه باشد و پردازنده داخلی آن نیز اسنپدراگن ۸۵۵ خواهد بود. در نهایت این تبلت قرار است در سه رنگ آبی، خاکستری و صورتی عرضه شود. قطعا اطلاعات بیشتر درباره این محصول در روزهای آینده لو خواهد رفت و امیدواریم قیمت محصول را هم در بین شایعات پیش رو، داشته باشیم. شما درباره گلکسی تب اس ۶ چه فکر می‌کنید؟

