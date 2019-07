بر اساس گزارش‌های جدیدی که منتشر شده، ظاهرا گوشی‌های گوگل پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال نسبت به نسل قبلی خود از حافظه رم بیشتری بهره می‌برند. خانواده پیکسل ۳-شامل پیکسل ۳a-تنها مجهز به ۴ گیگابایت حافظه رم هستند و با توجه به اینکه بسیاری از گوشی‌های هم‌قیمت آن‌ها از ۶ یا حتی ۸ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برند، این رویکرد با انتقادهای زیادی روبرو شد.

بر اساس این گزارش، گوشی‌های پیکسل ۴ مبتنی بر ۶ گیگابایت حافظه رم هستند. شاید پیکسل ۴ ایکس‌ال حافظه رم بیشتر از ۶ گیگابایت داشته باشد ولی حافظه رم این دو گجت به احتمال زیاد کمتر از ۶ گیگابایت نخواهد بود. با این کار، امیدواریم که مشکلات مربوط به مدیریت حافظه رم در پیکسل ۳ برطرف شود.

در بخش دیگر این گزارش، به بهبود رزولوشن نمایشگر این گوشی‌ها هم اشاره شده است. بر اساس آن، برای نمایشگر پیکسل ۴ باید انتظار رزولوشن ۲۲۸۰ در ۱۰۸۰ را داشته باشیم و برای یادآوری باید بگوییم که پیکسل ۳ از نمایشگر مبتنی بر رزولوشن ۲۱۶۰ در ۱۰۸۰ بهره می‌برد. در همین حین، نمایشگر مدل بزرگ‌تر یعنی پیکسل ۴ ایکس‌ال دارای رزولوشن ۳۰۴۰ در ۱۴۴۰ خواهد بود که نسبت به رزولوشن ۲۹۶۰ در ۱۴۴۰ نسل قبلی، ارتقای جزئی محسوب می‌شود.

اگرچه این گزارش فعلا یک شایعه به حساب می‌آید، ولی با توجه به مشکلاتی که کمبود حافظه رم پیکسل ۳ به وجود آورد، افزایش حافظه رم آن‌ها اقدامی کاملا منطقی است و در ضمن در سال ۲۰۱۹ هیچ پرچم‌داری با حافظه رم کمتر از ۶ گیگابایت روانه‌ی بازار نشده است. حتی گلکسی اس ۱۰ ای که مدل ارزان‌قیمت این خانواده محسوب می‌شود، همراه با ۶ گیگابایت حافظه رم عرضه شده است.

منبع: Android Authority

The post گوگل پیکسل ۴ از حافظه رم بیشتری بهره می‌برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala