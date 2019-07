شیائومی مدتی قبل از گوشی‌های سری ردمی K20 رونمایی کرد که در این میان ردمی K20 پرو بیشترین توجه را جلب کرده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این گوشی را می‌توان به نوعی جانشین پوکوفون F1 در نظر گرفت. در این میان، قیمت ردمی K20 پرو در هند بسیار گران‌تر از پوکوفون F1 است و قیمت آن از ۲۸ هزار روپیه (حدود ۴۰۷ دلار) آغاز می‌شود. اما قیمت پوکوفون در ابتدا ۲۱ هزار روپیه (۳۰۰ دلار) بود. لازم به ذکر است که گوشی‌های ردمی K20 و مدل پرو در چین به ترتیب با قیمت ۲۸۹ دلار و ۳۶۲ دلار به فروش می‌رسند.

حالا، مدیر شیائومی در کشور هند در همین زمینه نامه سرگشاده‌ای را منتشر کرده و در آن دلیل این موضوع را توضیح داده است. او در این نامه، به نمایشگر اولد، دوربین سه‌گانه، دوربین سلفی پاپ‌آپ و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر ردمی K20 پرو اشاره کرده است. در همین حین، لازم به ذکر است که پوکوفون F1 از نمایشگر LCD، دوربین دوگانه، دوربین سلفی تعبیه شده در بریدگی و حسگر اثر انگشت قرار گرفته در پنل پشتی بهره می‌برد. به همین خاطر این دو گوشی از لحاظ امکانات تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند و این تفاوت‌ها هم مطمئنا رایگان به دست نمی‌آیند.

همچنین در این نامه به وجود تراشه‌های اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و اسنپ‌دراگون ۷۳۰ در گوشی‌های ردمی K20 اشاره شده که نسبت به نسل قبلی خود گران‌تر محسوب می‌شوند.

تفاوت قیمت‌گذاری در چین و هند

این مدیر ارشد شیائومی به علت تفاوت قیمت در چین و هند هم پرداخته است. به گفته او، مدل پایه ردمی K20 پرو در هند از ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد ولی مدل مختص بازار چین مبتنی بر ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی است. بخش از تفاوت قیمت بین ۴۰۷ دلار و ۳۷۶ دلار به همین موضوع برمی‌گردد.

در ضمن شیائومی برای بازار هند، این گوشی را در این کشور تولید می‌کند و به دلیل واردات برخی از قطعات، مالیات آن‌ها را هم باید بپردازد که این موضوع منجر به افزایش قیمت می‌شود. او خاطرنشان کرده که آن‌ها می‌توانستند با استفاده از مواد ارزان‌تر (مثلا بدنه پلاستیکی) قیمت این گوشی را کاهش دهند که البته با چنین رویکردی مخالفت شده است. او در نهایت گفته که شیائومی از فروش این گوشی‌ها، فقط حدود ۵ درصد سود دریافت می‌کند که نسبت به دیگر شرکت‌های سازنده، رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود.

در هر صورت چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که اگرچه ردمی K20 پرو نسبت به پوکوفون F1 گران‌تر است، ولی از طرفی دیگر ویژگی‌های جذاب زیادی دارد و با این قیمت، این گوشی در بازار گوشی‌های هوشمند بی‌رقیب است.

