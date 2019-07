اچ تی سی دوباره سری Wildfire را با سه گوشی زنده خواهد کرد

اگرچه به نظر می‌رسد کار اچ تی سی با ساخت پرچمداران اندرویدی تمام شده و دیگر قرار نیست به این زودی‌ها یک پرچمدار اندرویدی با این برند ببینیم، اما خبرها می‌گویند این شرکت هنوز هم در حال توسعه گوشی‌های جدید است. در جدیدترین شایعاتی که توسط وبسایت روسی Rozetked منتشر شده، اچ تی سی قصد دارد دوباره برند وایلدفایر را زنده کند.

آخرین بار هشت سال پیش و در سال ۲۰۱۱ بود که شاهد یک گوشی با این نام بودیم که HTC Wildfire S بود. برای مقایسه، در آن سال اچ تی سی ۱۰.۷ درصد از بازار گوشی‌ها را در اختیار داشت اما این رقم امروز به ۰.۰۵ درصد رسیده که ناامیدکننده است.

اگرچه گوشی‌های جدید وایلدفایر نسبت به نسل قبلی که نمایشگر ۳.۲ اینچی داشت و تنها ۵۱۲ مگابایت حافظه رم داشت، خیلی قدرتمندتر هستند اما این چهار گوشی، با استانداردهای امروز، محصولاتی میان‌رده به حساب می‌آیند. اما در هر صورت به نظر می‌رسد اچ تی سی دوباره می‌خواهد به روزهای درخشان خود باز گردد.

اچ تی سی در حال توسعه چهار گوشی وایلدفایر، وایلدفایر E، وایلدفایر E Plus و وایلدفایر E1 است. دوتا از این گوشی‌ها دارای بریدگی در نمایشگر خود خواهند بود و سه گوشی نیز دوربین اصلی دوگانه خواهند داشت. همچنین هر چهار گوشی نمایشگری با رزولوشن ۷۲۰P دارند که این یک مورد، باعث می‌شود مطمئن شویم که با چهار گوشی میان‌رده طرف هستیم. هنوز قیمت هیچ کدام از آن‌ها لو نرفته اما با توجه به اینکه با محصولاتی میان‌رده مواجه هستیم، احتمالا قیمت چندان زیادی هم نخواهند داشت تا بتوانند به سهم خود، اچ تی سی را کمی بالاتر بکشند.

اگرچه این موارد تنها اطلاعاتی لو رفته از این گوشی‌ها بود و نمی‌توان با اطمینان کامل به آن‌ها استناد کرد اما وب‌سایت Rozetked سابقه درخشانی در این زمینه دارد. در یک سال گذشته این وب‌سایت دو گوشی پیکسل ۳ اکس‌ال و پیکسل ۳A را به صورت کامل لو داده بود که تفاوتی با گوشی‌های معرفی شده توسط گوگل نیز نداشتند.

در کنار این گوشی‌ها و اطلاعاتی که گفتیم، وب‌سایت GSMArena در خبری اعلام کرده که شرکت اچ تی سی شش اسم دیگر با برند وایلدفایر ثبت کرده است. وایلدفایر E2 و E2 Plus، وایلدفایر E3 و E3 Plus، وایلدفایر R و R Plus، این نام‌ها هستند که در کمیسیون اقتصادی یوروسیا ثبت شده‌اند. این یعنی اچ تی سی با جدیت می‌خواهد خانواده وایلدفایر را زنده کند که این خبر خوبی برای طرفداران این برند محبوب دنیای گوشی‌های هوشمند است. شما درباره این اقدام اچ تی سی چه فکر می‌کنید؟ آیا این برند می‌تواند دوباره به روزهای درخشان خود بازگردد؟

