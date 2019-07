طی چند ماه گذشته، خبرهای زیادی در مورد سیستم‌عامل Hongmeng یا Oak منتشر شده است که طبق این خبرها، سیستم‌عامل مذکور قرار بود به‌عنوان جانشین اندروید انجام وظیفه کنند. حالا شرکت هواوی رسما اعلام کرده که سیستم‌عامل مذکور اصلا برای گوشی‌های هوشمند توسعه پیدا نکرده است.

آن‌ها قصد دارند برای گوشی‌های خود همچنان از اندروید استفاده کنند

روز گذشته یکی از مقام‌های ارشد هواوی اعلام کرده که هدف اصلی توسعه سیستم‌عامل Hongmeng، برای استفاده تجاری است و آن‌ها قصد دارند برای گوشی‌های خود همچنان از اندروید استفاده کنند. کاترین چن گفته که آن‌ها از مدت‌ها قبل مشغول توسعه این سیستم‌عامل بوده‌اند که طبق برخی گزارش‌ها، توسعه آن از سال ۲۰۱۲ آغاز شده است.

او افزوده که سیستم‌عامل پلتفرم موبایل معمولا حاوی میلیون‌ها خط کد است ولی سیستم‌عامل Hongmeng فقط از چند صد هزار خط کد بهره می‌برد و ایمن‌تر است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مدتی قبل، یکی دیگر از مقام‌های ارشد این شرکت گفته بود آن‌ها مشغول توسعه سیستم‌عامل جایگزین برای گوشی‌های خود هستند. حالا با توجه به این گفته کاترین چن، یا هواوی نظر خود را برای استفاده از Hongmeng در زمینه‌ی موبایل‌ها تغییر داده، یا اینکه آن‌ها به غیر از این پلتفرم، مشغول توسعه سیستم‌عامل جداگانه‌ای برای گوشی‌ها هستند.

