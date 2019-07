فورد به صورت مخفیانه درخواست ساخت ایموجی وانت داده است

چندی پیش شرکت فورد رسما اعلام کرد که در پشت پرده ساخت یک ایموجی برای وانت حضور داشته و سال آینده این ایموجی را در گوشی‌های خود خواهیم دید. اضافه شدن ایموجی وانت به لیست بلندبالای ایموجی‌های کنونی، چندان هم غیر معقول نیست چراکه جای آن خالی بود و وانت‌ها طرفداران زیادی در دنیا دارند. اما با این وجود، فورد اعلام نکرده که این شرکت پشت درخواست اضافه شدن این ایموجی حضور داشته است.

درواقع وجود چنین ایموجی می‌تواند برای فورد بیش از هر شرکت دیگری سودآور باشد چرا که فورد، سازنده شماره یک وانت‌های Pickup Truck در آمریکا و البته دنیا است. جدا از این مورد، ساخت و فروش وانت برای شرکت‌ها سودآورتر است و از همین رو، شرکت‌ها سعی دارند خریداران را به سمت چنین محصولاتی سوق دهند. حالا در این میان، شرکت فورد یک ویدیو تبلیغاتی ساخته که Bryan Cranston گوینده آن است و از دست‌آورد ساختن ایموجی وانت می‌گوید!

دخالت فورد در فرم درخواست این ایموجی آورده نشده است. درواقع فرم درخواست ایموجی وانت، توسط فردی که برای یک شرکت بازاریابی کار می‌کند و از قضا فورد هم مشتری همان شرکت است، ثبت شده است. در فرم درخواست چنین ایموجی، به وانت‌های فورد و حتی دیگر شرکت‌ها اشاره شده و عکس‌های آن‌ها نیز آورده شده. فورد مشخصا در این زمینه اعلام کرده که در این فرم درخواست ایموجی، نام فرد آورده شده تا به این ترتیب به اینکه یک تیم طراح پشت این ایده است، اشاره شده باشد.

کنسرسیون Unicode که روی توسعه ایموجی‌ها نظارت دارد، به نظر از این اقدام فورد ناراحت شده اما هنوز معلوم نیست که چه واکنشی نشان خواهد داد. خانم جنیفر لی، معاون ریاست کمیته فرعی ایموجی، به The Atlantic اعلام کرده که حضور فورد در این درخواست و البته طراحی ایموجی، باید به صورت رسمی اعلام می‌شد اما بدون این مورد نیز، همچنان با یک درخواست منطقی روبرو هستیم.

اگرچه این کنسرسیوم موافقت اولیه خود با این ایموجی را اعلام کرده اما اوایل سال آینده مشخص می‌شود که این کاراکتر به ایموجی‌ها اضافه خواهد شد یا خیر. از آن‌جایی که فورد دارد حالا دخالت خود در ساخت این ایموجی را علنی می‌کند، ممکن است در تصمیم نهایی این کنسرسیوم تاثیر گذار باشد.

و اگرچه این تصویری که از ایموجی وانت ساخه شده، شباهت زیادی به وانت‌های فورد دارد اما لزوما قرار نیست شاهد این تصویر به عنوان ایموجی وانت باشیم. زیرا هر شرکت، ایموجی‌های مخصوص به خود را طراحی می‌کند و این تصاویر ماک‌آپ، صرفا قرار است الگویی باشند تا شاهد ایموجی‌های شبیه به یکدیگر باشیم. برای مثال، اگر این طرح قبول شود، ایموجی‌های وانت قرار است به سمت چپ باشند و رنگ آبی نیز داشته باشند اما طراحی خود وانت می‌تواند تغییر کند.

این اولین بار نیست که برندها سعی می‌کنند تا از پروسه‌های عمومی ثبت برای تبلیغات استفاده کنند. برای مثال یک بار شرکت برگر کینگ سعی کرده بود نام برگر جدید خود در صفحات ویکی‌پدیا اضافه کند که پس مدت کوتاهی ویکی‌پدیا متوجه شد و جلوی آن را گرفت. شرکت North Face هم یک بار سعی کرده بود تا با ویرایش صفحه ویکی‌پدیا خود، لوگوی محصولاتش را در جای‌جای ویکی‌پدیا قرار دهد اما جلوی آن نیز گرفته شد. در هر دو موقعیت، در نهایت برای این دو برند یک سابقه بد در اذهان مردم ثبت شد.

ایموجی نیز مجموعه‌ای باز برای مردم است تا بیایند و درخواست‌های خود برای اضافه شدن یک ایموجی را ثبت کنند. هر کس می‌تواند درخواست ایموجی خود را ثبت کند و اگر دلایل قانع کننده برای اضافه شدن آن بیاورد، ممکن است شاهد اضافه شدن آن ایموجی نیز باشد. اما برای شرکتی مثل فورد وجهه جالبی ندارد که اینطور مخفیانه بخواهد برای اضافه شدن ایموجی وانت، چنین اقدامی انجام دهد.

