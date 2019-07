«گلکسی فولد آماده است تا به بازار عرضه شود» و می‌دانیم که این جمله را، در یکی دو ماه اخیر زیاد خوانده و شنیده‌اید. اینبار اما به عرضه این گوشی نزدیک‌تر شده‌ایم. به نقل از منابع داخلی از شرکت سامسونگ، این گوشی بازطراحی شده تا مشکلاتی که برای نمایشگر داخلی آن به وجود آمده بود، حل شود. با حل شدن مشکلات این گوشی، سامسونگ آماده است تا دوباره کمپین‌های تبلیغاتی برای فروش این گوشی را آغاز کند و این یعنی با عرضه این محصول جذاب، فاصله چندانی نداریم.

هنوز دقیق مشخص نیست که گلکسی فولد چه زمانی عرضه می‌شود اما سامسونگ باید دست بجنباند اگر می‌خواهد در بازار گوشی‌های تاشو موفق باشد. آنطور که شنیده شده، هواوی میت X نیز به زودی در کشور چین عرضه می‌شود و در ماه سپتامبر، شاهد عرضه جهانی آن خواهیم بود.

مراسم بزرگ بعدی سامسونگ، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه برگزار می‌شود که انتظار داریم در آن گوشی پرچمدار گلکسی نوت ۱۰ و تبلت پرچمدار گلکسی تب اس ۶ معرفی شوند. این مراسم زمان و بهانه خوبی خواهد بود تا سامسونگ یک تیزر تبلیغاتی جدید از گلکسی فولد منتشر کند و زمان عرضه این محصول را اعلام کند. در این مراسم قطعا تمام شرکت کنندگان، جدا از محصولات جدید سامسونگ، به دنبال خبری از گوشی گلکسی فولد خواهند گشت.

همچنین اگر شما هم به گلکسی فولد علاقه دارید، حواستان به کمپین تبلیغاتی #DoWhatYouCan باشد. در اولین تبلیغات این کمپین شاهد بودیم که Steve Aoki از گلکسی فولد استفاده می‌کند و در تبلیغات جدید این کمپین که در روزهای آتی منتشر می‌شود نیز ممکن است دوباره گلکسی فولد را ببینیم. شما درباره این گوشی و تلاش سامسونگ برای عرضه این محصول به بازار چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post کمپین‌های تبلیغاتی سامسونگ گلکسی فولد آماده شروع هستند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala