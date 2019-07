گواهی TENAA هواوی میت X اطلاعات بیشتری از این گوشی را فاش ساخت

امسال سالی است که قرار بود شاهد عرضه انبوه گوشی‌هایی که نمایشگر تاشو دارند باشیم. در ابتدا تصور می‌شد سامسونگ بازیگر اول این میدان باشد و اولین گوشی تاشو را عرضه کند اما گلکسی فولد با مشکلات نمایشگر داخلی مواجه شد و عرضه این گوشی تا همین امروز تاخیر خورده است. هواوی هم به سبب مشکلات پیش آمده برای گلکسی فولد، عرضه گوشی خود را به تاخیر انداخت. اما حالا به نظر می‌رسد این غول تکنولوژی چینی آماده شده تا اولین گوشی تاشو خود را با نام هواوی میت X عرضه کند.

این گوشی به تازگی توسط موسسه چینی TENAA گواهی عرضه در کشور چین گرفته و آنطور که مشخص شده، هواوی میت X از شبکه ۵G هم پشتیبانی می‌کند. اسم مدل این گوشی، TAH-AN00 خواهد بود و برای شروع، از نمایشگری ۸ اینچی بهره می‌برد. این نمایشگر ۸ اینچی از نوع OLED خواهد بود و رزولوشن ۲۴۸۰ در ۲۲۰۰ پیکسل دارد.

آنطور که در اسناد TENAA مشخص شده، مینیمم ظرفیت باتری این گوشی ۴۴۰۰ میلی‌آمپر است. البته این مینمم ظرفیت باتری است و آنطور که خود هواوی اعلام کرده، ظرفیت باتری این گوشی ۴۵۰۰ میلی‌آمپر خواهد بود.

همچنین آنطور که مشخص شده، هواوی میت X در سه مدل عرضه خواهد شد. مدل پایه رم ۶ گیگابایتی و حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی دارد. دو مدل دیگر نیز به ترتیب رم و حافظه داخلی ۸/۲۵۶ و ۱۲/۵۱۲ گیگابایتی خواهند داشت. هر سه مدل نیز از کارت حافظه اختصاصی هواوی که Nano Memory Card نام دارد، پشتیبانی می‌کنند. در این میان نکته عجیب این است که هواوی می‌خواهد چنین گوشی خاصی را با مدلی با رم ۶ گیگابایتی عرضه کند.

ابعاد این گوشی نیز نهایی شده‌اند. وقتی این گوشی باز می‌شود، هواوی میت X ابعادی معادل ۱۶۱.۳ در ۱۴۶.۲ در ۱۱ میلی‌متر دارد و وزن آن هم ۲۸۷ گرم است. در بخش پشتی این گوشی نیز چهار دوربین قرار گرفته است. رزولوشن دوربین اصلی ۴۰ مگاپیکسلی است و دو دوربین ۱۶ و ۸ مگاپیکسلی هم در این گوشی حاضر خواهند بود. دوربین چهارم هم از نوع ToF است و به نظر می‌رسد مشخصات دوربین این محصول، با هواوی P30 Pro یکسان است.

در نهایت هواوی میت X همراه با جدیدترین شارژر سریع هواوی که سرعت ۵۵ واتی دارد عرضه خواهد شد. با توجه به اینکه اخیرا این گوشی در موسسه TENAA ثبت شده، به نظر می‌رسد این گوشی به زودی در کشور چین عرضه خواهد شد. همچنین وب‌سایت‌های روسی هم ماه سپتامبر را برای عرضه جهانی این گوشی اعلام کرده‌اند و به این ترتیب بار دیگر تایید می‌شود که زودتر از ماه سپتامبر، این گوشی حداقل در چین عرضه خواهد شد.

