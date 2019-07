شرکت چینی‌تبار شیائومی در کانال رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی ویبو، زمان عرضه‌ی گوشی گیمینگ قدرتمند خود، Black Shark 2 Pro، را اعلام کرد.

بعد از عملکرد رضایت بخش گوشی‌های سری Black Shark شیائومی، این شرکت تصمیم گرفت جدیدترین نسخه از این سری را تحت عنوان Black Shark 2 Pro روانه‌ی بازار کند. شیائومی این خبر را در کانال رسمی خود در ویبو به اشتراک گذاشت اما جزئیات زیادی را در رابطه با این گوشی منتشر نکرد. اما با توجه به شایعات گذشته و همچنین با در نظر گرفتن این مورد که Black Shark 2 Pro قرار است در قامت یک گوشی گیمینگ روانه‌ی بازار شود، بنابراین می‌توان گفت شیائومی آن را به جدیدترین و قدرتمندترین پردازنده‌ی موجود در بازار یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس مجهز خواهد کرد. حتی صفحه‌ی رسمی Black Shark در ویبو، معرفی پردازنده‌های اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس را دوبار به اشتراک گذاشت که به شایعه‌ی مجهز شدن Black Shark 2 Pro به این پردازنده دامن می‌زند.

از طرفی دیگر، قوی‌ترین گوشی Black Shark 2 در حال حاضر از اسنپدراگون ۸۵۵ با ۱۲ گیگابایت رم و حافظه‌ی ۲۵۶ گیگابایتی بهره می‌برد. با این تفاسیر تقریبا می‌توان گفت شیائومی بدون شک در بخش پردازنده، گوشی Black Shark 2 Pro را ارتقا خواهد داد. جزئیات بیشتر در رابطه با این گوشی هنوز منتشر نشده و باید تا زمان عرضه‌ی آن منتظر بمانیم.

کوالکام پردازنده‌ی جدید خود را با هدف بهبود تجربه‌ی گیمینگ، واقعیت افزوده، هوش مصنوعی و اینترنت ۵G، روانه‌ی گوشی‌های هوشمند خواهد کرد. طبق گفته‌ی این شرکت، اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس تا ۱۵ درصد بهتر از پردازنده‌ی نسل قبل خود یعنی اسنپدراگون ۸۵۵ عمل می‌کند. بنابراین منطقی‌ است که شیائومی از این پردازنده در گوشی گیمینگ خود استفاده کند تا هم بهترین تجربه از گوشی خود را در اختیار کاربران قرار دهد و هم در رقابت با ایسوس از قافله عقب نماند!

شیائومی قصد دارد در تاریخ ۸ مرداد ۹۸ (۳۰ جولای سال جاری)، گوشی Black Shark 2 Pro را به صورت رسمی عرضه کند. لازم به ذکر است که در این تاریخ، این گوشی تنها در کشور چین در دسترس خواهد بود و زمان عرضه‌ی جهانی آن هنوز به طور دقیق اعلام نشده است.

