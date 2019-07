آنر 9X و 9X Pro و گوشی هواوی میت 30 لایت تاییدیه TENAA دریافت کردند

به نظر می‌رسد در هفته اخیر، آنر و هواوی هر دو با موسسه TENAA سر و کار زیادی داشته‌اند. برای اینکه یک گوشی در کشور چین عرضه شود، باید ابتدا تاییدیه این موسسه رو دریافت کنند. ساعاتی پیش از دریافت این تاییدیه برای گوشی هواوی میت X گفتیم و حالا دو گوشی جدید آنر و یک گوشی دیگر هواوی نیز توانسته این گواهی را دریافت کنند. دریافت این گواهی، یعنی مشخصات و البته یک تصویر از این محصولات هم منتشر شده که بدون هیچ مقدمه‌ای، بگذارید ابتدا سراغ دو گوشی آنر 9X و 9X Pro برویم. پس از آن هم نوبت می‌رسد به هواوی میت 30 لایت.

هر دو گوشی آنر 9X و 9X Pro از نمایشگری 6.59 اینچی IPS LCD با رزولوشن فول‌اچ‌دی پلاس بهره می‌برند و هر دو دارای دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی هستند. شباهت‌های این دو گوشی حتی در باطن هم ادامه پیدا می‌کند و هر دو از پردازنده Kirin 810 بهره می‌برند.

آنر 9X در سه نسخه و به ترتیب با حافظه رم و حافظه داخلی 4/64 گیگابایت، 6/128 گیگابایت و 8/256 گیگابایت عرضه می‌شود. گوشی آنر 9X Pro هم در دو نسخه با حافظه رم 6 و حافظه داخلی 128 گیگابایتی و مدل رده‌بالاتر با حافظه رم 8 و حافظه داخلی 256 گیگابایتی عرضه خواهد شد.

تفاوت دیگر و البته تفاوت اصلی، در بخش پشتی این گوشی‌ها خواهد بود. آنر 9X دارای دوربین دوگانه است که سنسور اصلی 48 مگاپیکسلی و سنسور دوم دو مگاپیکسلی است و برای سنجش عمق میدان کاربرد دارد. آنر 9X Pro اما دارای سه دوربین 48، هشت و دو مگاپیکسلی است که دوربین دوم و سوم با آنر 9X تفاوتی ندارد اما احتمالا دوربین هشت مگاپیکسلی، از نوع اولترا واید خواهد بود.

گوشی آنر 9X Pro باتری بزرگ‌تری با ظرفیت 3900 میلی‌آمپر دارد در صورتی که نسخه معمولی، دارای ظرفیت باتری 3300 میلی‌آمپری است. سنسور اثر انگشت هر دو گوشی هم در لبه کناری دستگاه قرار گرفته است. این گوشی‌ها در رنگ‌های مشکی، آبی، قرمز، گرادیانت بنفش و گرادیانت آبی عرضه خواهند شد.

از این دو گوشی میان‌رده آنر که بگذریم، به گوشی هواوی میت 30 لایت می‌رسیم. این گوشی دارای نمایشگر 6.26 اینچی IPS LCD است که رزولوشن فول‌اچ‌دی پلاس خواهد داشت. دوربین سلفی این گوشی نیز سنسوری 32 مگاپیکسلی دارد.

در بخش پشتی، شاهد چینش چهارتایی دوربین‌ها در یک باکس مربعی شکل هستیم. این دوربین‌ها شامل دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، دوربی دوم هشت مگاپیکسلی (احتمالا از نوع اولترا واید) و دو دوربین دو مگاپیکسلی می‌شود. با توجه به سابقه هواوی، احتمالا یکی از این دوربین‌های دو مگاپیکسلی برای عکاسی پرتره کاربرد خواهد داشت و دوربین دیگر، برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره. همچنین سنسور اثر انگشت هم در زیر این دوربین‌ها و در بخش پشتی این گوشی قرار خواهد گرفت.

همچون گوشی‌های خانواده آنر 9X، هواوی میت 30 لایت هم دارای پردازنده Kirin 810 خواهد بود و در کنار آن 6 یا 8 گیگابایت حافظه رم و 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلی قرار خواهد گرفت. باتری هواوی میت 30 لایت هم 3900 میلی‌آمپری خواهد بود.

دو گوشی آنر 9X قرار است تا هفته آینده معرفی و عرضه شوند اما هنوز هیچ ایده‌ای نداریم که هواوی میت 30 لایت را چه زمانی خواهیم دید. ممکن است میت 30 لایت زودتر از دیگر گوشی‌های خانواده میت 30 معرفی و عرضه شود.

