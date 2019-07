منبع: theverge

یک استارتاپ چینی هوش مصنوعی به نام Megvii قادر است تا با یک نرم افزار تشخیص چهره، عملکردی فرا انسانی داشته باشد و به تشخیص چهره حیوانات بپردازد. این نرم افزار می تواند حیوانات خانگی مختلف را شناسایی کند و از این طریق به ردیابی حیوانات خانگی گمشده خواهد پرداخت. به گزارش Abacus News، برنامه جدید تشخیص چهره Megvii می تواند تا سگ ها را از طریق بینی علامت گذاری کند و آنها را از طریق بینی شناسایی و ردیابی خواهد کرد. این اقدام شبیه به شناسایی انسان از طریق اثر انگشت است.

به گفته این شرکت، نرم افزار Megvii به سادگی با یک اسکن از طریق دوربین می تواند اطلاعات سگ شما را ثبت نماید و با قابلیت های بیومتریک، همانطور که اثر انگشت ما ذخیره می شود، عکس بینی سگ نیز از زوایای مختلف ذخیره خواهد شد. دقت این نرم افزار تا 95 درصد خواهد بود و ظاهرا این نرم افزار تاکنون 15.000 بار حیوانات را به صاحبانشان بازگردانده است.

هوش مصنوعی و کمک به پیشرفت فناوری

تشخیص صورت برای حیوانات خانگی در طول چند سال گذشته گسترده تر شده است. این قابلیت برای حفاظت از حیات وحش نیز کاربردی خواهد بود. در ایالات متحده نیز، برنامه ای با نام Finding Rover از فناوری تشخیص چهره حیوانات برای پیدا کردن گربه ها و سگ ها استفاده می شود که بارها عملکرد خوبی را در این زمینه ارائه کرده است.

به گفته Megvii، این اپلیکشن تشخیص چهره حیوانات، چیزی فراتر از پیدا کردن حیوانات گمشده خواهد بود. در واقع این تیم قصد دارد تا از این اپلیکیشن در زمینه دولتی استفاده کند و افرادی که سگ های بدون قلاده خود را در سطح شهر می آورند، از این طریق شناسایی و جریمه خواهند شد.

