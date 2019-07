به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد برای اولین بار، رم‌های ۱۲ گیگابایتی LPDDR5 برای گوشی‌های هوشمند تولید کند که به خوبی برای اینترنت نسل پنج (5G) و هوش مصنوعی بهینه شده است. از آن‌جایی که این رم‌ها قبل از معرفی رسمی نوت 10 معرفی می‌شوند و البته سامسونگ نیز درحال آماده سازی برای تولید انبوه آن‌ها است، گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه سامسونگ، دهمین پرچم‌دار خانواده‌ی نوت را به این رم‌های فوق سریع مجهز می‌کند.

رم‌های ۱۲ گیگابایتی LPDDR5 با سرعت ۵.۵۰۰ مگابیت بر ثانیه، تا ۳۰ درصد از رم‌های LPDDR4X سریع‌تر و در عین حال ۳۰ درصد کم‌مصرف‌تر خواهند بود. برای رسیدن به این سطح از مصرف بهینه و قدرت بیشتر، سامسونگ از طراحی جدیدی در مدار این حافظه‌ها استفاده کرده که نتیجه‌ی آن، عملکردی پایدار و سرعت کلاک بیشتر است.

برای درک بهتر سرعت رم‌های LPDDR5 کافی است بدانید این رم‌ها قادرند فایلی به بزرگی ۴۴ گیگابایت را در مدت تنها یک ثانیه انتقال دهند. با ورود اینترنت نسل پنج، گوشی‌های هوشمند به تحولی بزرگ در بخش حافظه نیاز داشتند که خوشبختانه سامسونگ در حال حاضر نیاز به آن را به بهترین شکل ممکن برطرف کرده است.

هنوز مشخص نیست دقیقا چه گوشی‌هایی به این رم‌های پر سرعت مجهز می‌شوند اما قطعا معرفی آن‌ها قبل از معرفی گوشی گلگسی نوت 10 رخ خواهد داد. شاید این زمان‌بندی تصادفی نباشد و سامسونگ قصد داشته باشد در گوشی نوت 10، از این رم‌های پر سرعت استفاده کند.

آخرین اخبار در رابطه با نوت 10 حاکی از آن است که این گوشی به یک تراشه‌ی اگزینوس 9825 با فناوری ساخت ۷ نانومتری مجهز خواهد شد که اگر سامسونگ بتواند آن را با رم‌های DDR5 جدید همراه سازد، عملکرد پایدارتر و سرعت بیشتر به طرز محسوسی قابل مشاهده خواهد بود.

همچنین به نظر می‌رسد سامسونگ قصد دارد مقدار حافظه‌ی رم‌های این نسل را در سال آینده به ۱۶ گیگابایت ارتقا دهد. لازم به ذکر است که رم‌های LPDDR5 توانایی یادگیری ماشینی داشته و قادر به ضبط ویدئوهایی با کیفیت Ultra HD هستند. در زیر می‌توانید خط تولید رم‌های سامسونگ از سال ۲۰۰۹ تا به این لحظه را مشاهده کنید.

