اینتل به ناتوانی خود در ساخت پردازنده 7 نانومتری اعتراف کرد

درحالیکه شرکت AMD در سال جاری پردازنده‌های نسل سوم رایزن را با لیتوگرافی ۷ نانومتری روانه‌ی بازار کرد، به نظر می‌رسد اینتل فعلا برنامه‌ای برای رونمایی از این پردازنده‌ها ندارد. به عبارت دیگر، این شرکت هنوز دانش کافی جهت انجام این کار را در اختیار ندارد!

سال‌های سال شرکت اینتل در بکارگیری فناوری‌های پیشرفته در طراحی پردازنده‌های کامپیوتری نقش پر رنگی داشت اما چند سالی است که این شرکت در ساخت پردازنده‌هایی با لیتوگرافی ۷ نانومتری ناتوان است. حتی در ساخت پردازنده‌های ۱۰ نانومتری نیز به مشکل بر خورد و زمان عرضه‌ی این پردازنده‌ها با تأخیر مواجه شد. همه‌ی این موارد زمانی رخ داد که بزرگترین رقیب اینتل در ساخت پردازنده‌ یعنی AMD، پردازنده‌های ۷ نانومتری خود را همین امسال روانه‌ی بازار کرد تا اینتل فشار را بیش از پیش روی دوش خود حس کند!‍

طبق قانون مور (Moore’s Law)، که نخستین بار گوردون مور، از بنیانگذاران شرکت اینتل، در سال ۱۹۶۵ آن را ارائه کرد، این شرکت هر دو سال یکبار باید چگالی ترانزیستورهای پردازنده‌ی خود را دوبرابر افزایش دهد. اما اینتل در طراحی پردازنده‌های ۱۰ نانومتری کمی جاه‌طلبانه‌تر عمل کرد و تصمیم گرفت این پردازنده‌ها را با چگالی ترانزیستور ۲.۷ برابری راهی بازار کند. این مسئله باعث بروز مشکلاتی در طراحی پردازنده شد و نتیجه‌ی آن انتشار پردازنده‌های ۱۰ نانومتری را با تأخیر مواجه کرد. با تأخیر در عرضه‌ی پردازنده‌های ۱۰ نانومتری، قانون مور نیز طبق برنامه‌ی همیشگی خود پیش نرفت که اینتل امیدوار است با عرضه‌ی این پردازنده‌ها در سال جاری و پردازنده‌های ۷ نانومتری در سال ۲۰۲۱، تا حد زیادی به مسیر زمان‌بندی قانون مور بازگردد.

باب سوان، رئیس شرکت اینتل در رابطه با مشکلاتی که در ساخت پردازنده‌های ۱۰ نانومتری در مسیرشان قرار گرفت گفت:

در این زمان که شرایط سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود، هدف ما نیز جاه طلبانه‌تر شده است! فرایند افزایش چگالی ترانزیستورها به مقدار ۲.۷ برابر بسیار پیچیده و فراتر از انتظار ما بود. اشتباهی که در این زمینه مرتکب شدیم این بود که بدون پیش‌بینی مشکلات احتمالی، در فکر بهبود عملکرد پردازنده‌ها بودیم.

سوان همچنین در رابطه با هدف اینتل در سال‌‌ جاری و سال‌های پیش رو گفت:

خوشبختانه ما از اشتباهاتی که مرتکب شدیم چیزهای زیادی را یاد گرفتیم. پردازنده‌های ۱۰ نانومتری ما سال جاری روانه‌ی بازار خواهند شد و پردازنده‌های ۷ نانومتری نیز با دوبرابر چگالی بیشتر در سال ۲۰۲۱ در دسترس مردم قرار می‌گیرند.

با توجه به توضیحات سوان، به نظر می‌رسد که امسال حتما شاهد پردازنده‌های ۱۰ نانومتری اینتل خواهیم بود. در حال حاضر پردازنده‌های AMD در آسیا از لحاظ آمار فروش از پردازنده‌های اینتل پیشی‌ گرفته‌اند چراکه هم سیاست قیمت‌گذاری AMD معقول‌تر از اینتل است و هم فعلا فناوری بهتر و بهینه‌تری در طراحی پردازنده‌های این شرکت بکار گرفته شده است. با در نظر گرفتن این مسئله که اکثر شرکت‌های سازنده‌ی پردازنده مثل AMD، کوالکام و سامسونگ به فناوری ساخت ۷ نانومتری دست یافته‌اند، برای شرکت بزرگی مانند اینتل که سال‌ها در این زمینه پیشتاز محسوب می‌شد، عقب ماندن از عرصه رقابت کمی دور از انتظار است.

منبع: techradar

The post اینتل به ناتوانی خود در ساخت پردازنده 7 نانومتری اعتراف کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala