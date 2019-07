اطلاعات جدیدی از آیفون ۱۱ و دوربین فوق عریض آن لو رفت

روز گذشته اطلاعاتی جدید از آیفون ۱۱ که در ابتدای فصل پاییز معرفی خواهد شد، منتشر شد. قبل از هرچیز، بگذارید بگوییم که دیگر تایید شده که خبری از پورت USB-C در این گوشی نیست و همچنان شاهد استفاده از پورت لایتنینگ خواهیم بود. این گزارش را سایت ۹To5Mac منتشر کرده و در کنار این موضوع، برخی دیگر از اطلاعات آیفون ۱۱ هم لو رفته است.

آیفون‌های جدید همانطور که انتظار داریم، از آخرین پردازنده اپل استفاده خواهند کرد که احتمالا Apple A13 نام می‌گیرد. جدا از پردازنده جدید، موتور ویبره یا تپتیک انجین در آیفون جدید هم شامل بروزرسانی می‌شود تا بتواند لرزش‌های طبیعی‌تر و بیشتری را ایجاد کند. هنوز اطلاعات زیادی از تپتیک انجین جدید نداریم اما از آن‌جایی که ویژگی ۳D Touch از نمایشگر آیفون‌های بعدی حذف می‌شود، احتمالا بهبود تپتیک انجین برای بهبود تجربه کاربری Haptic Touch خواهد بود.

تا به حال چندین و چند خبر درباره دوربین‌های آیفون ۱۱ خوانده‌ایم و از همین حالا می‌دانیم که دو نسخه رده بالای آیفون ۱۱ که نمایشگر OLED دارند، دارای دوربین سه گانه خواهند بود. حالا ۹To5Mac تایید کرده که دوربین سوم از نوع اولترا واید خواهد بود و زاویه دید بیشتری نسبت به دوربین اصلی خواهد داشت. جدا از این مورد، اپل می‌خواهد کاربران استفاده بیشتری از این دوربین داشته باشند و از همین رو، ویژگی Smart Frame را هم در آیفون ۱۱ قرار می‌دهد.

درواقع Smart Frame در هنگام عکاسی با دوربین اصلی به کمک کاربر می‌آید. با کمک این ویژگی وقتی عکسی با دوربین اصلی گرفته می‌شود، همزمان گوشی با دوربین اولترا واید هم عکاسی می‌کند تا بعدا کاربر بتواند به کمک عکس ثبت شده با دوربین اولترا واید، زاویه دید عکس دوربین اصلی را با کمک ابزار کراپ، بیشتر کند! البته گفته شده که پس از چند ساعت یا چند روز، عکس‌های ثبت شده با دوربین اولترا واید به صورت خود به خود از گوشی حذف می‌شوند تا هم فضای کمتری اشغال کنند و هم به دلیل مسائل امنیتی چنین اتفاقی می‌افتد.

جدا از دوربین‌های پشتی آیفون ۱۱، گفته شده که دوربین سلفی هم در این گوشی بهبود می‌یابد. همچنین امکان فیلم‌برداری با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه با دوربین سلفی نیز فراهم خواهد شد.

در بخش نمایشگر، انتظار می‌رود که همچنان شاهد نمایشگر آیفون‌های کنونی باشیم و قرار نیست رزولوشن یا اندازه آن‌ها در آیفون ۱۱ تغییر کند. ما حالا کمتر از دو ماه با معرفی آیفون‌های جدید فاصله داریم و این یعنی احتمالا تا دو ماه آینده، اطلاعات بسیار بیشتری از این گوشی‌ها لو خواهد رفت. شما درباره آیفون ۱۱ چه فکر می‌کنید؟

منبع: TheVerge

The post اطلاعات جدیدی از آیفون ۱۱ و دوربین فوق عریض آن لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala