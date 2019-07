بعد از اینکه دولت ژاپن موفق شد تعداد زیادی از گجت‌ها بلااستفاده را جمع‌آوری کند، حالا کمیته برگزاری المپیک ۲۰۲۰ توکیو از مدل‌های این مسابقات پرده‌برداری کرده است. کمیته برگزاری مسابقات المپیک برای طراحی این مدال‌های مسابقه‌ای برگزار کرد که ۴۰۰ طراح حرفه‌ای و دانشجو در آن شرکت کردند و در نهایت طرح «جونیچی کاوانیشی» (Junichi Kawanishi) برنده شد.

قطر این مدال‌ها ۸۵ میلی‌متر است و باریک‌تری بخش آن‌ها ۷.۷ میلی‌متر و ضخیم‌ترین قسمت آن‌ها ۱۲.۱ میلی‌متر اندازه دارد. مدل‌های طلا از ۶ گرم طلا و مقداری نقره خالص تشکیل شده‌اند، مدال‌های نقره مبتنی بر نقره خالص هستند و مدال‌های برنز هم از ۹۵ درصد مس و ۵ درصد روی ساخته شده‌اند. طبق مقررات کمیته بین‌المللی المپیک، این مدال‌ها باید از نماد مشهور متشکل از ۵ حلقه، نام رسمی بازی‌ها، شمایل الهه پیروزی به نام نیکه در جلوی ورزشگاه پاناتینایکو بهره ببرند.

در ادامه می‌توانید بخش پشتی این مدال‌ها را مشاهده کنید.

کمیته برگزاری المپیک ۲۰۲۰ توکیو برای اینکه بتواند این مدال‌ها را از بازیافت گجت‌های قدیمی تولید کند، از آوریل ۲۰۱۷ فراخوان جمع‌آوری گجت‌ها را آغاز کرد. به لطف همکاری ژاپنی‌ها، ۷۸۸۹۵ تن گجت جمع‌آوری شد که ۶.۲۱ میلیون گوشی هم بخشی از این گجت‌ها محسوب می‌شود. با بهره‌گیری از مواد موجود در گجت‌ها، ژاپن موفق شد ۳۲ کیلوگرم طلا، ۳۵۰۰ کیلوگرم نقره و ۲۲۰۰ کیلوگرم برنز به دست بیاورد.

منبع: The Verge

The post ژاپن از مدال‌های المپیک ساخته شده با بازیافت گجت‌ها رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala