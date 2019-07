مشخصات کامل و تصاویر خبری سامسونگ گلکسی واچ اکتیو ۲ لو رفت

هنوز نمی‌دانیم که ساعت هوشمند جدید سامسونگ در کنار گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس معرفی می‌شود یا خیر. اما هرچه پیش می‌رویم، از این ساعت که با نام گلکسی واچ اکتیو ۲ معرفی خواهد شد، تصاویر و اطلاعات بیشتری منتشر می‌شود.

اگر بخواهیم از روی تصویر رندر رسمی این ساعت قضاوت کنیم، با توجه به اینکه تاریخ ۵ آگوست نمایش داده می‌شود، ممکن است دو روز زودتر از سامسونگ گلکسی نوت ۱۰، شاهد معرفی این ساعت هوشمند باشیم. تصویر زیر توسط حساب کاربری @evleaks در توییتر منتشر شده و این یعنی می‌توانیم از درست بودن آن، اطمینان کامل داشته باشیم.

جدا از تصویر بالا، اطلاعات فنی این ساعت هم لو رفته‌اند که بگذارید بدون هیچ مقدمه‌ای سراغ آن‌ها برویم. گلکسی واچ اکتیو ۲ قرار است در دو اندازه ۴۰ و ۴۴ میلی‌متری عرضه شود که نسخه کوچک‌تر نمایشگر ۱.۲ اینچی دارد و نسخه بزرگ‌تر، نمایشگر ۱.۴ اینچی. هر دو نمایشگر از نوع Super AMOLED خواهند بود و توسط شیشه گوریلا گلس DX+ محافظت می‌شوند. همچنین هر دو نمایشگر دارای رزولوشن یکسان ۳۶۰ در ۳۶۰ پیکسل هستند.

نسخه کوچک‌تر تنها ۳۱ گرم وزن خواهد داشت و نسخه بزرگ‌تر هم ۳۶ گرمی خواهد بود. همچنین این ساعت‌ها قرار است مثل اپل واچ در دو نسخه با بدنه آلومینیومی و استیل عرضه شوند. هر دو نسخه استاندارد مقاومت MIL-STD 810G را هم دریافت کرده‌اند.

اگرچه دیگر خبری از حاشیه‌های چرخان دور نمایشگر در این ساعت و احتمالا ساعت‌های بعدی سامسونگ نخواهد بود، اما شرکت سامسونگ حاشیه‌های نمایشگر گلکسی واچ اکتیو ۲ را به سنسورهای تشخیص لمس مجهز کرده تا همان کاربرد حاشیه‌های چرخان را داشته باشد. درواقع حالا کاربر می‌تواند با سوایپ کردن روی حاشیه‌های نمایشگر این ساعت، بین منوهای مختلف آن جابه‌جا شود. با توجه به اینکه ساعت‌ها معمولا محصولات کوچکی هستند، این تصمیم سامسونگ منطقی به نظر می‌رسد و حتی توانسته به زیبایی این محصول بیافزاید.

ساعت هوشمند سامسونگ گلکسی واچ اکتیو ۲ قرار است با همان پردازنده اگزینوس ۹۱۱۰ عرضه شود که در نسل اول گلکسی واچ اکتیو هم شاهد آن بودیم. حافظه رم در مدل‌های LTE این ساعت، ۱.۵ گیگابایت خواهد بود و در مدل‌های غیر LTE، رم ۷۶۸ مگابایتی استفاده خواهد شد. همچنین تمام نسخه‌های این ساعت دارای چهار گیگابایت فضای ذخیره سازی داخلی خواهند بود.

گفته می‌شود مدل کوچکتر این ساعت از یک باتری ۲۴۷ میلی‌آمپری استفاده خواهد کرد و مدل بزرگ‌تر، باتری بزرگ‌تر ۳۴۰ میلی‌آمپری خواهد داشت. همچنین آنطور که پیش‌تر در شایعات داشتیم، قرار است این دو ساعت به ویژگی تشخیص افتادن کاربر و ویژگی پایش نوار قلب مجهز باشند. اما احتمالا به دلیل مسائل قانونی، ویژگی پایش نوار قلب در این ساعت‌ها تا سال آینده فعال نمی‌شود.

گلکسی واچ اکتیو ۲ همچنین از بلوتوث ۵ پشتیبانی می‌کند که این یعنی محدوده فاصله بین گوشی و ساعت، می‌تواند بیشتر از گذشته باشد و ارتباط آن‌ه، قوی‌تر خواهد بود.

نسخه‌های آلومینیومی این ساعت قرار است در رنگ‌های مشکی، نقره‌ای و طلایی صورتی عرضه شود. نسخه‌های استیل هم شامل رنگ‌های نقره‌ای، مشکی و طلایی خواهد بود. همچنین مدل‌های پشتیبانی کننده از LTE، تنها با بدنه استیل عرضه می‌شوند. شما درباره این ساعت هوشمند چه فکر می‌کنید؟

