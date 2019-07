سامسونگ بالاخره رسما تاریخ عرضه گلکسی فولد را اعلام کرد

سامسونگ بالاخره بعد از گذشت چند ماه، سکوت خود را در مورد گوشی تاشو گلکسی فولد شکست. این گوشی بعد از اینکه با مشکلات متعددی مواجه شد، تاریخ عرضه آن به تعویق افتاد تا سامسونگ بتواند مشکلات موردنظر را حل و فصل کنید. حالا بالاخره این شرکت اعلام کرده که گوشی مذکور در ماه سپتامبر روانه‌ی بازار می‌شود. این شرکت همچنین تغییرات اعمال شده بر روی این گوشی را هم اعلام کرده است.

سامسونگ در چند ماه گذشته، وقت زیادی برای بازطراحی گلکسی فولد صرف کرده است. علاوه بر این تغییرات، آزمایش‌های متعددی هم انجام داده تا از عملکرد صحیح این گوشی اطمینان حاصل کند. لایه‌ی محافظ نمایشگر حالا وسیع‌تر شده و به همین خاطر کاربران دیگر می‌دانند که نباید این لایه‌ی محافظ را از نمایشگر جدا کنند.

همچنین با تغییرات در طراحی گجت، گلکسی فولد حالا در برابر ذرات خارجی مقاومت بیشتری دارد و به این راحتی‌ها نمی‌توانند به داخل بدنه نفوذ کنند. به همین منظور، یک نوع سرپوش محافظ به بخش فوقانی و پایینی لولا افزوده شده است و با وجود این تغییرات، گلکسی فولد همان تجربه کاربری سابق را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

لازم به ذکر است که برای افزایش محافظت از نمایشگر انعطاف‌پذیر، لایه‌های فلزی جدیدی در زیر آن تعبیه شده است. با این کار، حتی اگر ذرات خارجی به داخل بدنه راه پیدا کنند، نمی‌توانند در نواحی مختلف نمایشگر برآمدگی ایجاد کنند. در نهایت، سامسونگ فضای بین لولا و نمایشگر را کاهش داده است. سامسونگ افزوده که برای بهبود تجربه کاربری این گوشی، اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های بیشتری را برای گلکسی فولد بهینه‌سازی کرده است.

اگرچه سامسونگ اعلام کرده گوشی مذکور در ماه سپتامبر روانه‌ی بازار می‌شود، ولی هنوز برای این کار روز دقیقی اعلام نکرده است. به نظر می‌رسد سامسونگ می‌تواند این گوشی را زودتر از گوشی تاشو هواوی در بازار عرضه کند. این شرکت کره‌ای برای عرضه گلکسی فولد تحت فشار زیادی قرار دارد و بیش از اینکه بحث سود و زیان مطرح باشد، بحث اعتبار این شرکت در میان است. اگر مدل بازطراحی شده این گوشی بتواند عملکرد خوبی داشته باشد، سامسونگ با خیال راحت‌تری می‌تواند توسعه نسل‌های جدید گوشی‌های تاشو را ادامه بدهد.

