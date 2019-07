نسبت نمایشگر به بدنه ویوو نکس ۳ بیش از ۱۰۰ درصد است

یکی از کاربران توییتر به نام Ice Universe که ید طولایی در افشای اخبار تکنولوژی دارد، تصویر مربوط به گوشی ویوو نکس ۳ را منتشر کرده است. در این تصویر، شاهد بدنه عجیب تمام شیشه‌ای هستیم که طراحی منحصر به فردی دارد. این بدنه تمام گوشی را در بر می‌گیرد و فقط بخش فوقانی و پایینی آن خالی است که احتمالا مواردی مانند پورت شارژ، سنسورها و حفره میکروفون در این بخش تعبیه می‌شوند. نکته قابل توجه اما در مورد نمایشگر این گوشی است که نسبت نمایشگر به بدنه آن به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسد. این یعنی علاوه بر پوشش کامل پنل جلویی، نمایشگر مذکور بخش‌های از کناره‌های گوشی را هم در برمی‌گیرد. در ادامه می‌توانید تصویر این بدنه را مشاهده کنید.

طبق اعلام Ice Universe، نمایشگر ویوو نکس ۳ فاقد هرگونه بریدگی یا حفره است و به همین خاطر نمی‌دانیم دوربین سلفی در کجا قرار می‌گیرد. البته احتمالا دوربین سلفی در زیر نمایشگر تعبیه می‌شود یا اینکه از مکانیسم پاپ‌آپ بهره می‌برد.

این شایعه تا چه حد موثق است؟

نخستین نسل ویوو نکس به لطف بهره‌گیری از دوربین سلفی پاپ‌آپ سروصدای زیادی ایجاد کرد و به همین خاطر ویوو برای نسل جدید این گوشی مطمئنا ویژگی‌های پرسروصدایی را عملی می‌کند. البته صرف انتشار چنین عکسی به معنای این نیست که این گوشی در مراحل نهایی توسعه قرار دارد و در ضمن گزارش‌های Ice Universe هم همواره درست از آب درنمی‌آیند.

اگرچه دیر یا زود شاهد ارائه‌ی نسبت نمایشگر به بدنه ۱۰۰ درصدی خواهیم بود، ولی بدنه تمام شیشه‌ای که کل گوشی را احاطه کند ایده‌ی بسیار بلندپروازانه‌ای به‌نظر می‌رسد. اگر هم ویوو واقعا مشغول توسعه چنین گوشی هوشمندی است، شاید بیش از یک سال دیگر روانه‌ی بازار شود.

منبع: Android Authority

