سونی دوربین کامپکت فوق العاده RX100 VII را معرفی کرد

اگرچه شرکت سونی دوربین کامپکت RX100 VI را سال گذشته معرفی کرده بود و این دوربین هنوز جدید به حساب می‌آید اما روز گذشته، نسل جدید این دوربین با نام سونی RX100 VII معرفی شد. البته به صورت دقیق نام این دوربین Cyber-shot DSC-RX100 VII است اما به صورت خلاصه به آن RX100 VII گفته می‌شود. دوربین جدید، اولین دوربین از خانواده RX100 است که به پورت اتصال میکروفون مجهز شده اما این تنها بهبودی نیست که در این دوربین شاهد هستیم.

سونی درواقع از بهترین تکنولوژی‌های بهترین دوربین‌های بدون آینه خود، در این دوربین کامپکت و جمع و جور استفاده کرده است. برای مثال می‌توانیم به دنبال کردن لحظه‌ای چشم در فوکوس خودکار در زمان فیلم‌برداری اشاره کنیم که در حال حاضر دوربین‌های سونی A9، سونی A6400 و A7R IV به آن مجهز هستند.

دیگر ویژگی جذابی که از دوربین پرچمدار A9 به این محصول اضافه شده، می‌توانیم به حالت عکس‌برداری سریع ۲۰ فریم در ثانیه همراه با فوکوس خودکار مداوم اشاره کنیم! جدا از این مورد، یک ویژگی دیگر به نام Single Burst Shooting Drive Mode در این دوربین قرار دارد که به کاربر اجازه می‌دهد هفت عکس با سرعت ۹۰ فریم در ثانیه ثبت کند! درواقع این ویژگی برای آن زمان‌هایی اضافه شده که می‌خواهید یک حرکت خیلی سریع مثل پریدن را ثبت کنید و می‌خواهید با کمک این هفت عکس که فاصله بسیار کوتاهی از یکدیگر دارند، بهترین صحنه را انتخاب کنید.

جدا از این موارد و البته اضافه شدن پورت ۳.۵ میلی‌متری برای میکروفون که تنها تغییر ظاهری این دوربین با نسل قبلی را رقم زده، دیگر مشخصات تقریبا با نسل قبلی یکی هستند. برای مثال همچنان شاهد همان لنز زوم ۲۴-۲۰۰ هستیم که حداکثر دیافراگم آن، f/2.8-4.5 خواهد بود و می‌تواند ۸.۳ برابر زوم اپتیکال را در اختیار کاربر بگذارد. سنسور یک اینچی دوربین نیز مثل نسل قبل ۲۰ مگاپیکسلی است اما جدا از این مورد، با سنسوری جدید مواجه هستیم که از نوع Stacked خواهد بود.

به نظر می‌رسد سونی می‌داند که کدام قشر از کاربران دنبال چنین دوربینی هستند: ولاگرها و کسانی که می‌خواهند از خودشان فیلم بگیرند! این دوربین هم نمایشگری دارد که رو به بالا باز می‌شود و کاربر می‌تواند خودش را ببیند و هم حالا دارای پورت میکروفون است تا بتوان خروجی صدای بهتری در ویدیو‌ها دریافت کرد. جدا از این مورد، لنز بسیار خوبی هم روی این دوربین قرار گرفته و حالت‌های مختلف فیلم‌برداری هم در این دوربین موجود است.

حداکثر رزولوشن فیلم برداری با این دوربین، ۴K در سرعت ۳۰ فریم در ثانیه خواهد بود. امکان فیلم‌برداری با رزولوشن ۱۰۸۰P تا سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه هم در این دوربین وجود دارد. همچنین یک حالت اختصاصی برای فیلم‌برداری صحنه آهسته در سونی RX100 VII قرار دارد که کاربر به کمک آن می‌تواند برای مدت محدودی با سرعت ۱۰۰۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری داشته باشد!

همچنین سیستم فوکوس خودکار که تکنولوژی آن شباهت زیادی به دوربین سونی A9 دارد نیز در این دوربین وجود دارد که در هنگام فیلم‌برداری، بسیار کاربردی خواهد بود. در مجموع روی سنسور یک اینچی این دوربین، ۳۵۷ نقطه فوکوس فازی و ۴۲۵ نقطه فوکوس بر مبنای کانتراست وجود دارد که فوق العاده است.

جدا از این موارد، سونی یک Shooting Grip Kit هم برای این دوربین ساخته و عرضه می‌کند که درواقع یک دسته برای دوربین است و برای ولاگرها، کاربردی خواهد بود. روی این دسته، دکمه شاتر برای عکاسی و فیلم‌برداری وجود دارد. همچنین یک براکت اختصاصی هم در این کیت وجود دارد که می‌توان دوربین و میکروفون اکسترنال را روی آن سوار کرد و از آن‌ها استفاده کرد. دو باتری قابل شارژ هم در این کیت موجود خواهد بود تا ولاگرها دیگر نتوانند ایرادی به این دوربین بگیرند!

دوربین سونی RX100 VII از ماه آگوست امسال و با قیمت ۱۲۰۰ دلار برای خود دوربین عرضه خواهد شد. البته گفته شده تا پایان ۲۰۱۹، کیت این دوربین و Shooting Grip هم با یکدیگر به فروش خواهند رسید که قیمت آن ۱۳۰۰ دلار خواهد بود. شما درباره این دوربین و به طور کل دیگر دوربین‌های خانواده RX100 چه فکر می‌کنید؟

