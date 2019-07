شب گذشته اپل خرید بخش مودم موبایل اینتل را در ازای پرداخت ۱ میلیارد دلار تایید کرد. طی این معامله، چندین هزار پتنت مربوط به تکنولوژی‌های مودم موبایل و حدود ۲۲۰۰ کارمند اینتل در اختیار اپل قرار می‌گیرند. طبیعتا، اپل با این کار می‌خواهد سرعت فرایند تولید مودم‌های اختصاصی خود را افزایش بدهد. حالا طبق گزارش خبرگزاری رویترز، اپل قصد دارد در سال ۲۰۲۱ نخستین مودم ۵G اختصاصی را آماده کند.

در سال جاری، آیفون ۱۱ از اینترنت ۵G بهره نمی‌برد و مبتنی بر مودم ۴G اینتل است. اما برای سال ۲۰۲۰، به‌لطف توافق چندین میلیارد دلاری بین کوالکام و اپل، آیفون‌های ۲۰۲۰ از اینترنت ۵G پشتیبانی خواهند کرد. حالا بر اساس گزارش رویترز، در سال بعد از آن اپل‌ قصد دارد از مودم‌های ساخت خود استفاده کند. پیش از این گفته می‌شد که مودم‌های اختصاصی اپل‌ تا سال ۲۰۲۵ آماده نمی‌شوند.

هنوز معلوم نیست که اپل‌ برای کدامیک از گجت‌های خود قصد دارد از مودم‌های اختصاصی بهره ببرد. احتمالا اپل‌ به تدریج از مودم‌های کوالکام فاصله می‌گیرد و شاید در ابتدا برای یک محصول ثانویه مانند مدل ۵G آیپد از مودم اختصاصی خود استفاده کند. با توجه به رویکرد محافظه‌کارانه اپل، به احتمال زیاد هیچ یک از آیفون‌های ۲۰۲۱ همراه با مودم اختصاصی این شرکت عرضه نمی‌شوند.

همچنین در گزارش رویترز آمده که شاید اپل‌ برای آیفون‌های رده‌پایین از چنین مودمی استفاده کند و برای آیفون‌های رده‌بالا همچنان مودم‌های کوالکام را تعبیه کند تا زمانی که از کیفیت مودم‌های اختصاصی خود کاملا اطمینان حاصل کند. قرارداد فعلی بین اپل‌ و کوالکام ۶ ساله است و به همین خاطر اپل‌ تحت فشار نیست. با توجه به این موضوع اگر پروژه توسعه مودم‌های اختصاصی طبق برنامه پیش نرود، اپل‌ برای مدت بیشتری می‌تواند به استفاده از مودم‌های کوالکام ادامه دهد.

