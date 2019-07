هواوی واچ ۳ در راه است؛ احتمال استفاده از سیستم عامل Wear OS گوگل

هواوی در چند سال گذشته مدل‌های مختلفی از ساعت‌های هوشمند را با سیستم عامل‌های Android Wear و Wear OS تولید کرده است. شاید مهم‌ترین محصولات پوشیدنی این شرکت، خانواده هواوی واچ باشد که برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۱۵ معرفی شد. از مه ۲۰۱۸ تا به حال هواوی فعالیت خاصی در این حوزه نداشت، اما گواهی‌نامه‌های اخیر مرتبط با این شرکت نشان می‌دهد چینی‌ها همچنان به این پلتفرم علاقه‌مند هستند.

لیست‌های منتشر شده به تنهایی اطلاعات زیادی درباره نسل بعدی ابزارک‌های پوشیدنی هواوی به ما نمی‌دهند؛ اما تعدادی از محصولات که انتظار می‌رود ساعت‌های هوشمند این شرکت باشند، با شماره مدل‌های CSN-AL00 و CSN-AL01 و CSN-BX9 در این اسناد به چشم می‌خورند. هواوی هنوز به‌طور رسمی درباره ابزارهای پوشیدنی جدیدش صحبتی به میان نیاورده است، اما می‌توان احتمال داد که هواوی واچ ۳ در راه است. زیرا پسوند BX9 پیش از این در شماره مدل هواوی واچ ۲ نیز دیده شده بود که از سیستم عامل Wear OS بهره می‌گیرد.

با توجه به این که تمامی مدل‌های قبلی از سیستم عامل گوگل استفاده می‌کردند، به نظر می‌رسد این بار هم چینی‌ها از Wear OS به عنوان سیستم عامل هواوی واچ ۳ استفاده خواهند کرد. اگر چنین باشد، انتظار داریم از چیست‌ اسنپ دراگون ۳۱۰۰ و یا حتی اسنپ دراگون ور ۴۲۹ برای سازگاری بهتر با سیستم عامل استفاده شود. البته هواوی می‌تواند از سیستم عامل Light OS خود که سبک‌تر است نیز استفاده کند که نیازی به سخت افزار قدرتمند ندارد.

پیش از این نیز این کمپانی از سیستم عامل خود در واچ GT استفاده کرده بود که به دلیل پشتیبانی از ویژگی‌های مرتبط با سلامتی و ورزش، مصرف انرژی کم و در نهایت عمر باتری بسیار مناسب با استقبال کاربران مواجه شد. علاوه بر سه مدل ذکر شده، دستگاه دیگری نیز با شماره مدل ALX-AL10 ثبت شده است که گفته می‌شود ساعت هوشمند ویژه کودکان خواهد بود.

اگر هواوی از برنامه گذشته خود پیروی کند، انتظار داریم در نمایشگاه IFA برلین که در شهریور برگزار می‌شود، از ساعت‌های هوشمند جدیدش رونمایی کند.

