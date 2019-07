دو گوشی آنر ۹X و آنر ۹X پرو با دوربین سلفی پاپ آپ رونمایی شدند

به عنوان برند زیرمجموعه‌ی شرکت هوآوی، آنر چندین سال است که در بازار گوشی‌های میان‌رده، عملکرد بسیار خوبی از خود بر جای گذاشته است. این برند به صورت رسمی در سال ۲۰۱۳ کار خود را آغاز کرد و در مدت ۶ سال توانست به شرکت هوآوی در تبدیل شدن به یکی از بهترین و معروف‌ترین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند کمک شایانی کند.

آنر از گوشی‌های جدید خود تحت عنوان آنر ۹X و آنر ۹X پرو (Honor 9X و Honor 9X Pro) با دوربین سلفی پاپ آپ و امکانات متعدد دیگر رونمایی کرد.

امروز اما آنر از گوشی‌های میان‌رده‌ی جدید خود با نام‌های آنر ۹X و آنر ۹X پرو رونمایی کرد. گوشی‌هایی که هرچند نام میان‌رده را یدک می‌کشند اما بسیار پرقدرت به نظر می‌رسند. درواقع با احتساب قیمت پایینی که آنر برای گوشی‌های جدید خود در نظر گرفته، مشخصات فنی، امکانات نرم‌افزاری و ظاهر زیبا، این گوشی‌ها را به چیزی فراتر از یک محصول میان‌رده تبدیل می‌کند.

آنر در طراحی این گوشی‌ها سنگ تمام گذاشت و می‌توان گفت آنر ۹X و آنر ۹X پرو تقریبا هیچ حاشیه‌ای در قسمت کناری خود ندارند. شاید بیشترین حاشیه‌ی این گوشی مربوط به بخش زیرین آن باشد که البته به قدری کم است که تاثیری در زیبایی آن ندارد.

مشخصات فنی

هر دو گوشی به پردازنده‌ی جدید کایرین ۸۱۰ مجهز شده‌اند که برای اولین بار در گوشی Nova 5 Pro شاهد رونمایی از این پردازنده‌ بودیم. کایرین ۸۱۰ دومین پردازنده‌ی اختصاصی هوآوی است که از لیتوگرافی ۷ نانومتری بهره می‌برد. (اولین پردازنده هوآوی با لیتوگرافی ۷ نانومتری کایرین ۹۸۰ بود.)

آنر ۹X در مدل‌های مختلفی عرضه می‌شود که اولین مدل آن با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در دسترس قرار می‌گیرد. اما آنر ۹X پرو در مدل اولیه‌ی خود از ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی داخلی بهره می‌برد.

دوربین پشتی این دو گوشی کمی با یکدیگر متفاوت است! آنر ۹X از دو دوربین اصلی بهره می‌برد و این درحالیست که آنر در طراحی آنر ۹X پرو از دوربین سه‌گانه استفاده کرده تا میان‌رده‌ی قدرتمند خود را بیش از پیش به یک گوشی همه فن حریف تبدیل کند. دوربین سومی که آنر ۹X پرو به آن مجهز شده، یک سنسور فوق عریض (Ultra Wide) است که به کمک آن می‌توانید تصاویری با زاویه‌ بسیار گسترده از مناظر پیش روی خود ثبت کنید. در بخش جلوی هر دو گوشی یک دوربین پاپ آپ با سنسوری به بزرگی ۱۶ مگاپیکسل قرار دارد که می‌تواند به ثبت تصاویر با کیفیت کمک کند.

این دو گوشی اما در بخش نمایشگر تفاوت خاصی با یکدیگر ندارند و هردو به یک صفحه‌ی ۶.۵۹ اینچی از نوع LCD با کیفیت ۱۰۸۰p مجهز هستند. شاید وضوح تصویر ۱۰۸۰p کمی نا‌امید کننده به نظر برسد اما با توجه به مشخصات و قیمت بسیار معقول این گوشی‌ها، ایراد خاصی به آنر بابت نمایشگر‌های ۱۰۸۰p وارد نیست. به علت برخورداری از نمایشگر و پردازنده‌ی مشابه، باتری هر دو گوشی یک باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی خواهد بود که برای یک گوشی میان‌رده بدون پشتیبانی از اینترنت ۵G بسیار مناسب به نظر می‌رسد. آنر همچنین جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون را نیز در کنار پورت USB-C در بخش زیرین گوشی تعبیه کرده است.

زمان عرضه

آنر ۹X در روز ۸ مرداد ۹۸ (۳۰ جولای سال جاری) و آنر ۹X پرو نیز ۱۰ روز بعد و در تاریخ ۱۸ مرداد ۹۸ (۹ آگوست سال جاری) در کشور چین عرضه خواهند شد. قیمت پایه‌ی آنر ۹X حدودا ۲۰۳ دلار و قیمت پایه‌ی آنر ۹X پرو نیز حدودا ۳۲۰ دلار خواهد بود که کاملا مناسب یک گوشی با چنین مشخصاتی است.

متاسفانه آنر زمان دقیق انتشار جهانی این گوشی‌ها را اعلام نکرد اما با توجه به اینکه آنر ۸X یک ماه بعد از انتشار در کشور چین به صورت جهانی در دسترس قرار گرفت، انتظار می‌رود این گوشی‌ها نیز بعد از مدت مشابهی روانه‌ی بازار شوند. البته مشکلات پیش آمده بین آمریکا و هوآوی ممکن است در عرضه‌ی جهانی این گوشی‌ها تداخل ایجاد کرده و لذا آنر را مجبور به تأخیر در انتشار گوشی‌های جدید خود کند.

