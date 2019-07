طی دو روز گذشته، برنامه‌نویسان ایرانی ایمیلی از طرف سایت «گیت هاب» (GitHub) دریافت کرده‌اند که در آن محدود شدن حساب کاربری این افراد اعلام شده است. در این ایمیل آمده: «با توجه به محدودیت‌های قانون کنترل تجارت آمریکا، حساب کاربری شما محدود شده است. اکانت‌های عادی تنها برای ارتباطات شخصی خود به طور محدود به مخازن عمومی گیت هاب دسترسی خواهند داشت.» همچنین این پیام در بخش فوقانی اکانت گیت هاب برنامه‌نویسان ایرانی نمایش داده می‌شود.

در بین برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان سرتاسر جهان، گیت هاب اهمیت بسیاری زیادی دارد و به‌عنوان یک‌نوع پلتفرم وسیع برای کدهای برنامه‌نویسان انجام وظیفه می‌کند. این افراد می‌توانند کدهای خود را در مخازن عمومی یا خصوصی قرار دهند تا مشارکت برای اعمال تغییرات بر آن امکان‌پذیر شود. لازم به ذکر است در ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ مایکروسافت با پرداخت ۷.۵ میلیارد دلار پلتفرم گیت هاب را خریداری کرد و حالا این پلتفرم زیرنظر مایکروسافت فعالیت می‌کند.

پلتفرم گیت هاب از ۱۱ سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده و طبق جدیدترین آمار منتشر شده، حدود ۳۷ میلیون کاربر در سرتاسر جهان از امکانات آن بهره می‌برند. طبق گفته‌های برنامه‌نویسان قربانی این محدودیت، افرادی که طی یک سال گذشته تنها یک‌بار با آی‌پی ایران در این سایت لاگین کرده‌اند، دچار این محدودیت شده‌اند. به همین خاطر این مشکل گریبان تعدادی از برنامه‌نویسان ایرانی ساکن کشورهای خارجی را هم گرفته که البته ظاهرا بعد از ارسال مدارک موردنیاز، محدودیت آن‌ها برطرف می‌شود.

در حال حاضر در شبکه اجتماعی توییتر واکنش‌های زیادی در مورد این محدودیت گسترده مطرح شده و هنوز گیت‌هاب یا مایکروسافت در این رابطه رسما بیانیه‌ای منتشر نکرده‌اند.

