در فروشگاه جدید مایکروسافت در لندن چه خبر است

منبع: pocket-lint

مایکروسافت برای اولین بار فروشگاهی در اروپا به راه انداخت. این فروشگاه تجاری جدید در قلب غرب لندن واقع شده و نزدیک به آکسفورد است در نتیجه روزانه ۶۰۰ هزار نفر از این منطقه می‌گذرند. در این فروشگاه تجاری شاهد بخش‌های مختلفی هستیم که می‌توان به سالن بازی، مرکز یادگیری، محلی برای دسترس به کامپیوترهای شخصی، Xbox و دیگر موارد این چنینی اشاره کرد. در این مکان علاقه‌مندان می‌توانند ساعت‌ها سرگرم شوند و حتی بازی کنند.

باید اشاره کنیم که این فروشگاه تجاری از سه طبقه تشکیل شده و سعی مایکروسافت بر این بود تا اقدام بزرگی در لندن انجام دهد. به همین دلیل فضایی پرهیاهو و جذاب را به راه انداخت که بتواند با همه مردم به اشتراک گذاشته شود. در واقع هدف اصلی راه اندازی این مرکز تجاری، خرید مردم، آشنایی و کسب مهارت‌های جدید، رشد کسب و کارها و سرگرمی بوده است که در دراز مدت نتیجه بسیار خوبی خواهد داشت.

شهروندان لندن و لذت بردن از فروشگاه جدید مایکروسافت

این مرکز هفت روز هفته باز خواهد بود و این اولین باری است که مایکروسافت بیرون از آمریکا به استثنای سیدنی استرالیا، چنین فروشگاهی را راه اندازی می‌کند. نکته خوب ماجرا این است که از این مرکز می‌توان به صورت آنلاین نیز خرید کرد و محصولات مختلف را سفارش داد. این فروشگاه همچنین دسترسی رایگان و آسان به دستگاه‌ها و ابزارهای مختلف را در اختیار مشتری‌ها قرار می‌دهد در نتیجه مردم می‌توانند از خدمات این مرکز بهره ببرند. از سوی دیگر مشتریان می‌توانند از محصولات آزمایشی و نمایشی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ نیز برخوردار شوند و پشتیبانی‌هایی هم برای کارگاه‌های آموزشی و کسب و کارها خواهد بود.

از طرفی مایکروسافت کمک هزینه ۱ میلیون پوندی برای جوانان بریتانیا در نظر گرفته تا جوانان علاقه‌مند، از مهارت‌ها وآموزش‌های مختلف دیجیتالی بهره‌مند شوند. در ادامه از دیگر خدمات این فروشگاه تجاری نام خواهیم برد:

در این فروشگاه تجاری مایکروسافت برای دانش آموزان، والدین، معلمان و کسب و کارهای کوچک، برنامه‌های رایگان و تابستانی، در شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ارائه خواهد شد.

یک فروشگاه مجازی برای سوالات فنی، عیب‌یابی و تعمیرات (در این محل می توانید به خرید سرویس‌های مایکروسافت بپردازید یا برای دستگاه‌های خود سیستم عامل ویندوز را دریافت کنید. از سوی دیگر امکان حذف ویروس، بدافزار، تنظیمات PC یا هرگونه تعمیرات دیگر وجود خواهد داشت.)

سالن بازی با آخرین و جدیدترین بازی‌های کامپیوتر و Xbox و برگزاری مسابقات بازی‌های مختلف

پشتیبانی از کسب و کارهای مختلف، ارائه مشاوره محصولات و ارائه نرم افزارها و سرویس‌های جدید

منبع متن: digikala