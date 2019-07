حالا بیش از پنج ماه از معرفی گوشی هیجان انگیز هواوی میت X در نمایشگاه MWC 2019 می‌گذرد. از آن زمان تا به حال هواوی هنوز این گوشی را در اختیار کسی قرار نداده تا مثل سامسونگ گلکسی فولد شاهد مشکلاتی که ممکن است داشته باشد، نباشیم. درواقع در یک مصاحبه‌ای که اخیرا He Gang، مدیر بخش موبایل هواوی، درباره این گوشی داشته، گفته که این محصول هنوز مثل گلکسی فولد آماده عرضه به بازار نیست و باید زمان بیشتری برای عرضه آن صبر کنیم.

به نقل از He Gang، هواوی هنوز در حال بهینه سازی این گوشی است تا بتواند حداقل تایید کیفی این شرکت را دریافت کند. او همچنین اعتراف کرده که توسعه این گوشی، به چالشی سخت‌تر از آن‌چه تصور می‌شد تبدیل شده که دلیل آن هم طراحی نوآورانه این محصول و متریالی است که در ساخت آن استفاده شده است. او مشخصا گفته:

همه باید بدانند تایید کیفی هواوی برای یک محصول، چیزی کاملا ضروری است. اگر این گوشی نتواند الزامات تایید کیفی را دریافت کند، ما این محصول را به بازار نخواهیم فرستاد.

این جمله از یک طرف بیان می‌کند که رضایت مشتری چقدر برای هواوی اهمیت دارد و از طرف دیگر، ما را در عرضه این محصول دچار تردید می‌کند. بر کسی پوشیده نیست که رقابت برای عرضه گوشی‌هایی که نمایشگر تاشو دارند چقدر عجولانه در نمایشگاه MWC امسال شروع شد. نتیجه این شروع عجولانه هم چیزی نیست جز عدم اطمینان و مشکلات موجود در عرضه محصولات نهایی. وضعیتی که در آن هستیم را می‌توان اینطور تعریف کرد که شرکت‌ها فعلا می‌خواهند با عدم عرضه گوشی‌های تاشو خود، جلوی خسارت‌های احتمالی را بگیرند که این موضوع هم بر می‌گردد به همان عرضه عجولانه گوشی‌های تاشو.

آخرین باری که از این گوشی خبری خواندیم، متوجه شدیم که قرار است هواوی میت X در ماه سپتامبر عرضه شود و سپس خبری آمد که سامسونگ هم می‌خواهد گلکسی فولد را در همین ماه دوباره عرضه کند. این ماجرای هواوی و سامسونگ در عرضه گوشی‌های تاشو، تبدیل به یک بازی موش و گربه شده است.

He Gang در این زمینه گفته که شرکت هواوی قرار نیست به خاطر سامسونگ، در عرضه گوشی هواوی میت X عجله کند بلکه این شرکت تنها زمانی این محصول را به بازار عرضه می‌کند که واقعا آماده باشد. هواوی مدام قصد دارد بگوید کیفیت برای آن‌ها مهم‌تر از عرضه زودهنگام است و تنها زمان ثابت می‌کند تا این محصول عرضه شود و ببینیم چقدر این حرف درست خواهد بود.

همچنین در پایان بد نیست اشاره کنیم که اخیرا گوشی هواوی میت X در فرودگاه و در دست مدیرعامل شرکت هواوی یعنی آقای Richard Yu دیده شده بود. او نیز درباره عرضه این گوشی گفته که فعلا باید صبر کنیم و مشخص نیست چه زمانی این محصول عرضه می‌شود. تمام این‌ها یعنی هنوز نمی‌توان زمانی مشخص برای عرضه هواوی میت X اعلام کرد و تنها می‌توانیم بگوییم که حالا حالاها با دیدن چنین محصولاتی در دست کاربران، فاصله داریم. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟

