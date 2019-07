شرکت AMD به تازگی پردازنده‌های سری Ryzen 3000 را راهی بازار کرده است؛ این پردازنده‌ها را می‌توان نخستین تراشه‌های پردازشی دسکتاپ در لیتوگرافی ۷ نانومتری دانست که از ریزمعماری ZEN+ بهره برده و همچنان مهمان سوکت های AM4 هستند؛ البته برای دریافت نهایت کارایی و عملکرد این پردازنده‌ها، توصیه می‌شود که از مادربردهای جدید این پلتفرم، مبتنی بر چیپست های X570 استفاده نمایید.

دو پرچمدار اصلی این خانواده با اسامی Ryzen 9 3900X و Ryzen 7 3700X به ترتیب دارای ۱۲ و ۸ هسته پردازشی بوده و هر یک با ۲۴ و ۱۶ رشته پردازشی، از توانایی بالایی برخوردار هستند؛ آنها با قیمت مناسب، مستقیماً پردازنده‌های Intel Core i را در نسل نهم این شرکت هدف قرار داده‌اند. هر چند که تست‌هایی مانند رندرینگ و برخی بنچمارکها به نفع پردازنده‌های AMD Ryzen 3000 تمام می‌شود، اما باید بگوییم که در بخش انجام بازی‌ها، هیچ کدام از آنها حریف پردازنده‌های Intel نخواهند شد. پس شاید دست کم برای بازی کردن، باید همچنان پردازنده‌های اینتل را در اولویت قرار داد.

در این مطلب به سراغ بررسی دو پردازنده پرچمدار خانواده، یعنی Ryzen 9 3900X و Ryzen 7 3700X خواهیم رفت. در ابتدا به مشخصات هر دو CPU می‌پردازیم تا از نظر فنی آنها را شناخته و بدانیم که از چه ظرفیت‌های سخت افزاری برخوردار هستند:

نام پردازنده Ryzen 9 3900X Ryzen 7 3700X تعداد هسته و رشته های پردازشی ۱۲ هسته و ۲۴ رشته ۸ هسته و ۱۶ رشته فرکانس های پایه و افزایشی ۳.۸~۴.۶ گیگاهرتز ۳.۶~۴.۴ گیگاهرتز حافظه کش سطح L3 70 مگابایت ۳۶ مگابایت توان حرارتی (TDP) 105 وات ۹۵ وات

این دو تراشه را می‌توان به نوعی رقبای Core i9-9900K و Core i7-9700K دانست که با قیمت‌هایی مشابه، عملاً می‌توانند کمی عقب‌تر از Ryzen 9 3900X و Ryzen 7 3700X ایستاده و از این رو باید بگوییم که اینتل با رقیبی بسیار جدی روبرو است که حتی در نسل Ryzen 2000 نیز تا به این حد توانمند نشده بود. هر دو پردازنده با کولر Wraith Prism RGB عرضه می‌شوند؛ محصولی از AMD که با دیودهای LED RGB تزئین شده است. در نتیجه دیگر نیازی به خرید یک کولر مجزا نخواهید داشت.

البته “بررسی” که در ادامه شاهد آن خواهیم بود به وسیله خنک کننده مایع و نه کولر مرجع صورت گرفته است. در بررسی فوق، می‌توانید نتایج را با پردازنده‌های رقیب از شرکت Intel نیز مشاهده کرده و مقایسه نمایید؛ به طبع این مقایسه در شناخت و تسلط شما به منظور خرید تأثیر مستقیم خواهد داشت. برای تست ریزن های ۳۰۰۰ مادربرد MSI X570 Creation به خدمت گرفته شده است که یکی از برترین X570های بازار است.

و اما پردازنده‌های تیم آبی، Intel Core، با مادربرد Gigabyte Z390 Aorus Ultra و حافظه‌های DDR4-3200 CL14 تست خواهند شد. تمامی پردازنده‌های شرکت کننده در آزمون هم با خنک کننده Corsair Hydro H115i RGB Platinum مورد بررسی قرار گرفته تا نهایت عملکرد آنها روشن شود. در پایان هم سریع‌ترین کارت گرافیک جهان در قامت یک حرفه‌ای از MSI، با نام MSI Trio GeForce RTX 2080 Ti این تست را تکمیل می‌کند. با وجود چنین سخت افزارهایی باید امیدوار بود که حداکثر کارایی در پردازنده‌ها به‌دست آید.

بنچمارک هایی برای نمایش بهره وری

در ابتدا به سراغ بنچمارک هایی خواهیم رفت که بر اساس پارامترهای سرعت، بهره وری پردازنده را نمایان خواهند کرد. توجه داشته باشید که تنها یک بنچمارک نمی‌تواند تمام توانایی‌های یک CPU را روشن ساخته و باید در یک اجماع از بنچمارک ها، تصمیم نهایی را بگیریم. در بنچمارک تمام Cinebench R20 شاهد درخشش بی چون و چرای Ryzen 9 3900X هستیم که حتی ۲۴ درصد از پردازنده قدرتمند Threadripper 2920X هم سریعتر ظاهر شده است.

در این بنچمارک، پرچمدار ۱۲ هسته‌ای AMD موفق شده است تا Core i9-9900K را با اختلافی نزدیک به ۴۵ درصد پشت سر بگذارد. Ryzen 7 3700X نیز با وجود ۸ هسته، به خوبی نشان داده است که ۲۲ درصد سریعتر از ۲۷۰۰X بوده و تا ۳۰ درصد سریعتر از Core i7-9700K است. با این وجود در آزمون تک هسته‌ای Cinebench R20 نتایج به نفع پردازنده‌های Intel گرایش بیشتری دارد.

سپس شاهد تست SiSoftware هستیم؛ شایان ذکر است که بنچمارک SiSoftware تا مقدار زیادی به ظرفیت و فرکانس حافظه‌های رم وابسته است. در تست‌های WinRAR، مشخص شد که معماری ZEN2 به نسبت معماری‌های پیشین خود بسیار بهبود یافته است؛ به عنوان مثال ۳۷۰۰X در این آزمون تا ۸۴ درصد سریعتر از ۲۷۰۰X بوده و امتیازهای آن با Core i9-7900X مشابه است.

و اما در آزمون‌های فشرده سازی ۷-Zip، نتیجه به نفع پردازنده‌های ریزن ۳۰۰۰ پایان خواهد یافت؛ به عنوان مثال، پردازنده نسل دومی ۲۷۰۰X تا ۱۴ درصد کندتر از ۹۹۰۰K است. با این وجود ۳۷۰۰X تا ۱۵ درصد می‌تواند در این آزمون سریعتر از ۹۹۰۰K باشد. در حالت خارج از فشرده سازی هم همچنان شاهد درخشش پردازنده‌های AMD ZEN2 هستیم؛ به طوری که ۳۷۰۰X تا ۱۱ سریع‌تر از ۹۹۰۰K ظاهر شده و ۳۹۰۰X نیز تا ۶۰ درصد سریعتر از پرچمدار هشت هسته، یعنی ۹۹۰۰K است.

برنامه‌های Adobe Premiere به صورت روزانه در سیستم‌های بسیاری از ما مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در این آزمون می‌بینیم که ۳۹۰۰X تا ۸ درصد سریعتر از ۲۹۲۰X ظاهر شده و حتی تا ۲۲ درصد هم سریعتر از ۹۹۰۰K خواهد بود. در این میان ۳۷۰۰X نیز تا ۲۵ درصد سریعتر از ۹۷۰۰K است. اما به یکی از مهمترین آزمون‌ها، یعنی V-ray 1.0.8 می‌رسیم؛ در این بنچمارک پردازنده ۳۹۰۰X آزمون فوق را در ۴۸ ثانیه تمام کرده و این در حالی است که ۳۷۰۰X آزمون را با ۶۸ ثانیه به پایان رسانده است. ۳۷۰۰X کمی کندتر از ۹۹۰۰K بوده اما به مراتب سریعتر از ۹۷۰۰K است.

در بنچمارک Corona هم شاهد چنین نتایجی هستیم؛ به طور مثال ۳۹۰۰X تا ۳۰ درصد سرعت بیشتر به نسبت ۹۹۰۰K، و ۳۷۰۰X هم تا ۱۰ درصد کندتر از ۹۹۰۰K نتایج خود را به ثبت رسانده‌اند. بد نیست بدانید که ۳۷۰۰X هم تا ۱۲ درصد سریعتر از ۲۷۰۰X بوده است.

به عنوان آخرین بنچمارک غیر گیمینگ، به سراغ آزمون Blender خواهیم رفت؛ اینبار ۳۷۰۰X بسیار نزدیک به ۹۹۰۰K ظاهر شده است؛ همچنین نسبت به ۲۷۰۰X سریع‌تر است. با این وجود ۳۹۰۰X پرچمدار نهایی این بنچمارک است. در زمینه مصرف نیرو، پردازنده‌های ما چه در چنته دارند؟ مصرف نیروی R7 3700X همانطور که انتظار می‌رفت، کمتر از نسل پیشین است؛ بهبود معماری، IPC و وات مصرفی به ازای هر سیکل، باعث می‌شود تا توان مصرفی به ازای پرفورمنس کاهش یابد. R7 3700X با مصرف کمتر حتی به نسبت Core i7-8700K وارد میدان شده است؛ هر چند که داریم آن را با یک پردازنده نسل قبلی Intel مقایسه می‌کنیم. با این وجود مصرف نیروی ۳۹۰۰X، با تعداد هسته‌های بیشتر، به مراتب بهتر از ۹۹۰۰K است. پس باید بگوییم که در زمینه مصرف نیرو هم پردازنده‌های Ryzen 3000 بسیار خوب ظاهر شده‌اند.

ادامه بررسی با بنچمارک ها در بازی

در ادامه این بررسی، به سراغ بنچمارک های بازی خواهیم رفت تا بدانیم که پردازنده‌های Ryzen 3000 چه در چنته دارند؛ البته در این تست‌ها، از کارت گرافیک RTX 2080 Ti استفاده شده است تا نهایت کارایی آنها نمایش داده شود. در ابتدا با بازی Assassin’s Creed: Odyssey آغاز می‌کنیم. در این بازی نسل سوم پردازنده‌های AMD به صورت میانگین تا ۱۰ درصد از نسل دوم خود سریعتر بوده با این وجود قادر به شکست ۹۹۰۰K نیستند.

با بالا بردن رزولوشن بازی، از FHD به ۱۴۰۰p می‌بینیم که همچنان برتری پردازنده‌های Intel حفظ، و حتی فاصله آنها بیشتر می‌گردد. ۹۹۰۰k تا ۶ درصد سریعتر از ۳۹۰۰X بوده و جالب است که حتی ۲۹۲۰X که اکثریت بنچمارک های قبلی را به نسل واگذار کرده بود، اینک از ۳۹۰۰X البته به اختلاف بسیار کم، جلوتر است.

در ادامه به سراغ بازی Battlefield V می‌رویم؛ در رزولوشن FHD یا همان ۱۰۸۰p، پردازنده ۳۹۰۰X از پرچمداران نسل ۸ و ۹ اینتل عقب می افتد. پردازنده ۹۹۰۰K به صورت میانگین تا ۸ درصد سریعتر به نظر می‌رسد. در همین بازی، (بتلفیلد ۵) در رزولوشن ۱۴۴۰p، میزان اختلاف کاهش یافته و ۹۹۰۰K در اینجا تنها ۴ درصد سریعتر از ۳۹۰۰X است.

در بازی Shadow Of Tomb Rider که با دو رزولوشن بررسی شده است، ابتدا به سراغ رزولوشن ۱۰۸۰p می‌رویم. در این بازی و در این رزولوشن، فاصله ۹۹۰۰K و ۳۹۰۰X به نزدیک به ۱۷ درصد می‌رسد. این به معنی پیروزی پردازنده‌های اینتل در این بازی است. در تست دوم بازی Shadow Of Tomb Rider که در رزولوشن ۱۴۴۰p انجام شده است، می‌بینیم که ۹۹۰۰K اینبار تا ۸ درصد سریعتر از رقیب پرچمدار خود، یعنی ۳۹۰۰X ظاهر می‌شود. در پایان هم به تست بازی The Division 2 می‌رسیم؛ در رزولوشن FHD، مدل ۹۹۰۰K تا ۱۱ درصد سریعتر از ۳۹۰۰X عمل کرده و پیروز میدان است. همچنان در بازی The Division 2 اما با رزولوشن ۱۴۴۰p هم این اختلاف ناچیز و به یک تا چند فریم می‌رسد.

در پایان بخش بررسی‌های بازی باید گفت که Ryzen 3000ها با اختلاف گاها زیاد و در برخی موارد پایین، بازی را به رقبای آبی خود واگذار می‌کنند. البته با بالارفتن رزولوشن، اختلاف هم کمتر می‌شود.

بررسی با حافظه‌های رم ۳۲۰۰ و ۳۶۰۰ مگاهرتز

به طور حتم یکی از حساس‌ترین بررسی‌ها، به بخش فرکانس حافظه‌های DDR4 باز می‌گردد؛ پردازنده‌های Ryzen 9 3900X و Ryzen 7 3700X با دو فرکانس متفاوت از ماژول‌های رم بررسی شده و می‌توانید در ادامه شاهد نتایج آنها باشیم. در تست اول با بنچمارک Corona 1.3 آغاز می‌کنیم؛ همانطور که مشاهده می‌کنید، در هر دو آزمون با فرکانس‌های ۳۲۰۰ و ۳۶۰۰ مگاهرتز، هیچ تفاوتی وجود ندارد.

تست دوم به آزمون WinRAR مربوط است؛ در این آزمون هم با هر دو فرکانس یاد شده، نتایج کمی عجیب به نظر می رسد چرا که بر خلاف تصور، بازهم تاثیر چندانی در فرکانس های ۳۲۰۰ و ۳۶۰۰ مگاهرتز مشاهده نشده است. سپس به سراغ تست میزان فرکانس حافظه رم، در بازی‌ها خواهیم رفت؛ در بازی Far Cry New Dawn نیز شاهد اختلاف بسیار ناچیز هستیم.

بازی World War Z هم همان نتایج دو بازی پیشین را تکرار کرده است؛ این بازی که با کتابخانه Vulkan مورد بررسی قرار گرفته است، امتیازهایی بسیار نزدیک در فرکانس‌های ۳۲۰۰ و ۳۶۰۰ را به ثبت رسانده است. پس عملاً نتیجه می‌گیریم که کارایی ریزن ۳۰۰۰ در حافظه‌های رم با فرکانس متوسط ۳۲۰۰ تا ۳۶۰۰ مگاهرتز، چندان انقلابی نخواهد بود.

مادربرد B450 یا X570؟ مسئله این است

همانطور که می دانید، AMD به همراه پردازنده‌های Ryzen 3000 اقدام به معرفی چیپست جدیدی با نام X570 کرده است که ضمن برخورداری از درگاه PCI-E 4.0، برخی فناوری‌های این نسل را به صورت بهبود یافته ارائه خواهد کرد. پردازنده‌های Ryzen 3000 در مادربردهای سری ۴۰۰ هم قابل استفاده هستند. پس بیایید تا با هم تفاوت عملکرد در مادربردها را مشاهده کنیم. شایان ذکر است که مادربردهای مورد استفاده MSI B450 Gaming Pro Carbon AC و MSI X570 Creation هستند.

در بنچمارک Cinebench R20 با دو مادربرد B450 و X570، حاشیه اختلاف در حدود ۱ درصد است. همچنان در بنچمارک Cinebench R20 اما اینبار با اورکلاک خودکار پردازنده‌ها؛ همچنان نتایج به مانند گذشته است. می‌توانید فرکانس‌های پردازنده‌ها را در اسلاید مشاهده نمایید.

در بخش دوم تست مادربردهای B450 و X570 با پذیرایی از پردازنده‌های نسل سوم AMD ZEN، به سراغ بازی‌ها می‌رویم تا بدانیم که بازخورد آنها در بازی‌ها چگونه است؟ در بازی World War Z نتایج آنقدر گویا است که نیاز چندانی به توضیح ندارد؛ دست کم در رزولوشن FHD، نتایج بسیار نزدیک و مشابه بوده و حداکثر چند فریم تفاوت وجود دارد.

تست های حرارت و توان حرارتی (TDP)

این وب سایت پس از بررسی اقدام به اورکلاک پردازنده ۳۹۰۰X و اعمال ولتاژ به هسته‌ها، موجب سوختن و از بین رفتن پردازنده شد. همانطور که در گذشه هم توسط AMD اعلام شده بود، اورکلاک پردازنده‌های Ryzen 3000 به صورت دستی عملاً بی فایده بوده و نیازی به آن ندارید. اورکلاک پذیری این پردازنده‌ها پایین است. AMD معتقد است که با فرکانس‌های بوست، تمام قدرت آنها را استخراج کرده است.

کمپانی در بسته بندی هر دو پردازنده از خنک کننده Wraith Prism RGB استفاده کرده است. یک کولر بادی با دیودهای LED RGB که می‌تواند از پس توان حرارتی آنها، حداقل بدون فرکانس سنگین برآید. در تست با کولر رفرنس و پردازنده ۳۷۰۰X در فرکانس ۴۱۲۵ مگاهرتز، شاهد دمای ۸۷ درجه هستیم. سپس در فرکانس ۴۰۵۰ مگاهرتز، دمای حداقل ۳۳ و حداکثر ۷۸ درجه به ثبت رسیده است.

سپس با تعویض خنک کننده بادی Wraith Prism RGB با یک خنک کننده مایع که از رادیاتور ۲۸۰ میلی متری بهره می‌برد، مجدداً تست‌ها تکرار شده و با رسیدن به فرکانس ۴۲۰۰ مگاهرتز، دمای ۷۳ درجه سانتی گراد و در تست ۴۱۲۰ مگاهرتز نیز دمای ۶۵ درجه ثبت شده است.

جمع بندی

چند ویژگی برجسته از جمله قیمت گذاری مناسب، تعداد هسته‌های بیشتر با حافظه کش دو برابری به نسبت نسل قبل، معماری جدید، کارایی بالا در بنچمارک ها و… همگی دست به دست یکدیگر می‌دهند تا ارزش خرید پردازنده‌های AMD Ryzen 3000 را به شدت افزایش دهند. توان حرارتی آنها در صورتی که دست به اورکلاک، هر چند کم، نزنید، قابل قبول بوده و حتی نیازی به خنک کننده‌های مجزا نخواهید داشت.

توجیه خرید یکی از پردازنده‌های Ryzen 9 3900X و Ryzen 7 3700X بسیار بالا بوده و می‌توان امیدوار بود که از خرید آنها پشیمان نخواهید شد. در نظر بگیرید که حتی نیازی به خرید مادربردهای سطح بالای X570 نداشته و با مادربردهایی از جمله X470 و B450 نیز می‌توانید به عملکرد بالای آنها دست یابید.

