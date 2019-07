این روزها خبرهای زیادی درباره هواوی و محصولات این شرکت شنیده می‌شود و در ماه اکتبر باید منتظر گوشی‌های میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو باشیم. حالا تصویری از یک محافظ نمایشگر منتشر شده که ادعا می‌شود مربوط به گوشی هواوی میت ۳۰ پرو است. این محافظ نمایشگر، بریدگی صفحه نمایش و همچنین خمیدگی اطراف این نمایشگر را به خوبی نشان می‌دهد.

قبل از هرچیز، بله همچنان بریدگی بزرگی در بالای نمایشگر خواهد بود که احتمالا مثل هواوی میت ۲۰ پرو، در آن سخت‌افزار مربوط به تشخیص چهره سه بعدی قرار می‌گیرد. البته پیش از این یک تصویر دیگر از محافظ نمایشگر هواوی میت ۳۰ پرو لو رفته بود که در آن شاهد پنج سوراخ در بالای نمایشگر بودیم. یکی از این سوراخ‌ها برای دوربین سلفی خواهد بود و یکی دیگر هم برای سنسور مجاورت یا همان Proximity. یک بخش هم برای بلندگو تعبیه خواهد شد و دو بخش باقی مانده، مربوط به سنسورهای تشخیص چهره سه بعدی خواهد بود. البته تکنولوژی تشخیص چهره در این گوشی با میت ۲۰ پرو متفاوت خواهد بود و به جای سنسورهای قدیمی، شاهد دوربین ToF خواهیم بود. پیش از این در چند گوشی از جمله ال جی جی۸ شاهد سنسور ToF برای تشخیص چهره بوده‌ایم.

دیگر نکته هیجان انگیز، خمیدگی‌های اطراف نمایشگر است که به نظر می‌رسد بیشتر از نسل قبلی این گوشی باشد. البته شرایطی هم که عکس‌ها در آن گرفته شده، طوری نیست که بتوانیم میزان دقیق این خمیدگی را ببینیم. یک نکته جالب که در این عکس‌ها می‌توانیم ببینیم، این است که این محافظ نمایشگر دارای هیچ حاشیه مشکی رنگی در کناره‌ها نیست. معمولا چنین محافظ‌هایی، دارای حاشیه در اطراف هستند تا چسب محافظ نمایشگر را مخفی کنند. اما بعید به نظر می‌رسد که حاشیه مشکی رنگ در این محافظ به خاطر کیفیت بالاتر چسب محافظ حذف شده باشند.

درواقع شاید در لبه چپ و راست نمایشگر هواوی میت ۳۰ پرو شاهد هیچ حاشیه‌ای برای نمایشگر نباشیم و حتی دکمه‌های فیزیکی اطراف گوشی هم حذف شوند و با نمونه لمسی در درون نمایشگر جایگزین شوند. البته این تنها یک احتمال است و خیلی نباید روی آن حساب کرد. در مجموع بهتر است صبر کنیم تا عکس‌ها و اطلاعات بیشتری از هواوی میت ۳۰ پرو لو برود.

منبع: GSMArena

The post تصویری از محافظ نمایشگر هواوی میت ۳۰ پرو لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala