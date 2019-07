تیم توسعه دهنده اولین آیفون اکنون در چه حالی هستند؟

اگر شانس داشتن رایانه‌های مک، آیپاد، آیفون یا آیپد را داشته‌اید، بد نیست بدانید که برخی از مردان حاضر در این تصویر در تولید گجت شما سهمی داشته‌اند. این افراد تیم رهبری اپل در سال ۲۰۰۷ بودند، سالی که محبوب‌ترین محصول این کمپانی برای اولین بار به دنیا معرفی شد. تصویر زیر دقیقا پس از مراسم معرفی اولین آیفون به ثبت رسید.

در حال حاضر تیم مدیریت اپل تغییر کرده و بعضی از این افراد دیگر در این گروه حضور ندارند. در واقع تنها دو نفر از آن‌ها همچنان با این شرکت همکاری می‌کنند؛ فیل شیلر (مدیر ارشد بازاریابی جهانی) و ادی کیو (مدیر ارشد بخش خدمات و نرم افزار). با توجه اخبار مربوط به جدا شدن جانی آیو از جمع کارمندان اپل، فکر کردیم جالب باشد که بدانیم سایر افراد حاضر در این عکس اکنون مشغول چه کاری هستند.

فیل شیلر

شیلر همچنان در اپل مشغول به کار است و سمت فعلی او «مدیر ارشد بازاریابی جهانی» است. اگر رویدادهای این شرکت مانند معرفی از محصولات جدید را دنبال کرده‌ باشید، قطعا او را به‌خاطر دارید. همکاری شیلر با این شرکت از ۱۹۹۷ آغاز شد، همان سالی که استیو جابز دوباره به شرکت بازگشت و رنسانس دوم اپل شکل گرفت. شیلر در تولید و بازاریابی محبوب‌ترین و مهم‌ترین محصولات کوپرتینویی‌ها مانند آی‌مک یا آی‌تونز نقش مهمی داشت.

اما در میان همه این محصولات، نقش او در تولید آیپاد از همه مهم‌تر بود. در واقع ساختار معروف دکمه دایره‌ای که در این دستگاه می‌بینیم ایده شیلر بوده است. به جای این که بارها یک کلید را برای کار با موزیک پلیر بفشاریم، می‌توانیم با چرخاندن دکمه دایره‌ای توسط انگشت به راحتی بین ترک‌ها جابجا شویم. زمانی که او این ایده را برای تیم توسعه دهنده آیپاد بازگو کرد، جابز فریاد زد: «خودشه» و مهندسان سریعا مشغول توسعه این مکانیزم شدند.

او هنوز هم در رویدادهای بزرگ اپل، از جمله مراسم معرفی آیفون‌ها، نقش مهمی دارد و با حضور در میان مخاطبان به معرفی ویژگی‌های جدید گوشی‌های هوشمند این کمپانی می‌پردازد.

تونی فادِل

در ابتدا فادل به عنوان پیمان‌کار در اپل مشغول به کار شد. او در اواخر دهه ۹۰ سعی کرد تا شرکت شخصی خود در حوزه الکترونیک را با نام فیوز تاسیس کند، اما در جذب سرمایه موفق نشد. سر انجام، در سال ۲۰۰۱ وارد اپل شد تا در طراحی آیپاد کمک کند و در آوریل همان سال او به سمت مسئول ارشد آیپاد و «پروژه‌های ویژه» تبدیل شد.

طبق ادعای نیویورک تایمز، او به محض ورود به اپل به دلیل ایده‌اش درباره موزیک پلیری مبتنی بر دیسک‌های فیزیکی که با فروشگاه‌های آنلاین موسیقی هم سازگار باشد، مورد توجه استیو جابز قرار گرفت. البته این ایده در نهایت منجر به شکل گیری اکوسیستم قوی آیپاد و آی‌تونز شد.

در سال ۲۰۰۶ و زمانی که آیپاد در اوج توجه بود، فادل به عنوان جایگزین جان رابینستین، مدیر ارشد بخش آیپاد، معرفی شد. اما به نقل از وال استریت ژورنال، او دو سال بعد به دلایل شخصی اپل را ترک کرد. فادل پس از خروج از اپل به مناطق مختلف دنیا سفر کرد و دریافت بسیاری از مردم در صرفه جویی در مصرف انرژی در بخش خانگی مشکل دارند. فوربز درباره ادامه زندگی کاری او می‌گوید، زمانی که فادل در پاریس بود یک برنامه تجاری تهیه کرد که مدتی بعد با همکاری مت راجرز (کارمند سابق اپل) به Nest Labs یا Nest تبدیل شد.

او به مدت ۶ سال مدیریت Nest را برعهده داشت تا این که در ژوئیه ۲۰۱۶ از سمتش استعفا داد. اما پیش از استعفای او، گوگل در سال ۲۰۱۴ این شرکت را به مبلغ ۳.۲ میلیارد دلار به مالکیت خود درآورد. فادل پس از خروج از Nest تا کنون به عنوان مدیر در شرکت سرمایه گذاری Future Shape فعالیت می‌کند که در حوزه مشاوره به مهندسان و دانشمندان حوزه فناوری فعالیت دارد.

جانی آیو

سر جاناتان پل آیو، طراح مشهور بریتانیایی و دارنده نشان شوالیه، از مهم‌ترین شخصت‌های اپل است که ریاست افتخاری دانشکده سلطنتی هنر لندن نیز به مدت ۵ سال (از سال ۲۰۱۷) به او اهدا شده است. او می‌گوید زمانی که دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک نیوکاسل بود و در حال طراحی مکینتاش، تجلی یک ارتباط را حس کرد. او درباره این موضوع به والتر ایزاکسون، نویسنده زندگی‌نامه استیو جابز، می‌گوید:

من مک را کشف کردم و حس کردم ارتباطی میان من و افرادی که در حال ساخت آن بودند وجود داشت.

آیو پس از دانشگاه به عنوان یکی از چهار عضو اولیه به یک شرکت طراحی به نام Tangerine ملحق شد که با اپل قرارداد همکاری داشت. در ۱۹۹۲ آیو پیشنهاد کار در بخش طراحی اپل را دریافت کرد و در سال ۱۹۹۶ به سمت مسئول گروه طراحی این شرکت ارتقا پیدا کرد، اما به گفته خودش در آن زمان خوشحال نبود. در آن‌ سال‌ها جابز در اپل حضور نداشت و بیشتر تمرکز این شرکت بر افزایش سود بود تا ارتقا طراحی محصولات.

اما با بازگشت جابز در ۱۹۹۷ همه چیز تغییر کرد. زمانی که او از استدیو طراحی اپل بازدید می‌کرد با آیو ملاقات کرد و خیلی زود دوستی عمیقی میان این دو نفر شکل گرفت. طبق ادعای جان روبینستین، مهندس سابق اپل، آن‌ها زمان ناهار را در کنار هم بودند و در پایان روز جابز قبل از ترک شرکت، به استدیو طراحی می‌رفت تا با آیو قدم بزند.

همکاری این دو با هم به خلق موفق‌ترین محصولات اپل مانند آی‌مک، آیپاد، آیفون و آیپد منجر شد که تاریخ ‌ساز شدند؛ البته نباید مقر جدید اپل یا همان اپل پارک را هم از قلم انداخت. این ساختمان اکنون در میان گران‌قیمت‌ترین ساختمان‌های دنیا قرار دارد. با توجه به اظهارات افراد نزدیک به این دو نفر، آن‌ها تنها همکار نبودند؛ بلکه صمیمی‌ترین دوستان یکدیگر هم بودند.

پس از درگذشت استیو جابز در سال ۲۰۱۱، آیو به همکاری با اپل ادامه داد و محصول بزرگ دیگری به نام اپل واچ را طراحی کرد. او در سال ۲۰۱۵ مقام مدیر ارشد طراحی را کسب کرد، ولی از همان زمان به بعد اکثر اوقات غیبت داشت و دو هفته یکبار به شرکت سر می‌زد. او بیشتر وقتش را برای سفر و طراحی محصولات جالب دیگر با همکارانش در خارج از اپل صرف می‌کرد.

در نهایت در روز ۲۷ ژوئیه امسال اعلام شد که طراح انگلیسی قصد دارد شرکت خودش را تاسیس کند و به مسئولیتش در اپل پایان می‌دهد. آیو نام LoveForm را برای شرکتش انتخاب کرده است و می‌گوید با الهام از استیو جابز آن را برگزیده؛ زیرا جابز مشتاق بود با «عشق» و «توجه» محصولاتش را تولید کند، حتی اگر هیچ‌گاه خریداران آن‌‌ها را نبیند.

اسکات فورستال

در سال ۱۹۹۲ جابز و فورستال که هر دو در NeXT Computer مشغول بودند، با یکدیگر آشنا شدند. در ۱۹۹۷ پس از این که هر دو به اپل منتقل شدند، فورستال به عنوان مسئول طراحی رابط کاربری کامپیوترهای مک انتخاب شد.

چندین سال بعد مسئولیت طراحی سیستم عامل موبایل اپل، iOS نیز به او سپرده شد. همچنین، او طراح کیت توسعه دهندگان نرم افزاری (SDK) آیفون بود که امکان توسعه اپلیکیشن‌های سوم شخص را برای سایرین فراهم کرد. بلومبرگ از او به عنوان مسئول توسعه اپ استور نیز یاد می‌کند.

در سال ۲۰۰۶ و پیش از عرضه اولین آیفون، او به عنوان مسئول انتشار نرم افزارهای اپل برای مک نیز معرفی شد و برای سال‌ها در کنفرانس‌های اپل درباره ویژگی‌های جدید نرم افزاری به توسعه دهندگان و کاربران نکاتی را ارائه می‌کرد. بسیاری باور دارند که اگر فورستال تصمیم نگرفته بود که پا پس بکشد، می‌توانست جانشین استیو جابز باشد.

او پس از مرگ جابز نیز مسئولیت توسعه iOS را برعهده داشت، اما یک سال بعد اتفاقی افتاد که شاید فکرش را هم نمی‌کرد. در ۲۰۱۲ و زمانی که اپل قصد داشت اپلیکیشن نقشه اختصاصی خود را جایگزین گوگل مپس کند، فورستال خود را در میان انبوه انتقادات یافت. محصول جایگزین او برای گوگل مپس باگ‌های بسیاری داشت و حتی استفاده از آن را خطرناک اعلام کرده بودند. اپل در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که او این شرکت را ترک می‌کند. مسئولیت‌های فورستال بین سایر مدیران، از جمله جانی آیو، کریگ فدریگی، ادی کیو و کریگ منزفیلد تقسیم شد.

پس از جدایی او از اپل، داستان‌هایی درباره رفتارهای این مدیر بین کارمندان و تیم رهبری اپل نقل می‌شد. زمانی که تونی فادل متوجه جدایی فورستال شد در مصاحبه با بی‌بی‌سی اعلام کرد که او به آنچه شایسته‌اش بود رسید. همچنین فورستال را برای خلق سیری، روابط خشن او در دفترش و درگیری با آیو بر سر طراحی المان‌های نرم افزاری مورد انتقاد قرار داده‌اند.

او پس از خروج از اپل برای چند سال در محافل عمومی حاضر نشد و طبق ادعای The Information، بیشتر وقتش را برای سفر، تبلیغ استارت‌آپ‌ها و کارهای بشر دوستانه صرف می‌کرد. در نهایت، فورستال در سال ۲۰۱۵ با توییتی دوباره به صحنه برگشت و اعلام کرد که تهیه کننده یک اجرای موزیکال در برادوی بوده است که پنج جایزه تونی دریافت کرده است. در حال حاضر او در مراسمات خاص تهیه کننده و مشاور است و به عنوان مشاور در کنار ایوان اشپیگل، مدیر عامل اسنپ‌چت نیز حضور دارد.

ادی کیو

ادی کیو در ۱۹۸۹ وارد اپل شد و در آن روزها به عنوان مدیر بخش مهندسی نرم افزار و تیم‌های پشتیبانی از مشتریان فعالیت می‌کرد. در طول سال‌های فعالیتش در این شرکت، او به توسعه مهم‌ترین پلتفرم‌های اپل کمک کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به فروشگاه آنلاین، آی‌تونز، اپ استور و اپلیکیشن‌های مجموعه iLife اشاره کرد که خود شامل iBooks، iMovie و … است. همچنین به نقل از Buzzfeed، او در احیای آی‌کلاد در زمانی که یکی از سرویس‌های شناخته نشده اپل بود، نقش مهمی ایفا کرد و پیشنهاد تولید آیپد مینی هم از ایده‌های او بود.

کیو همچنان در اپل مشغول به کار است و در حال حاضر بر سرویس‌های نرم افزاری بزرگ این شرکت، شامل اپل موزیک، اپل مپس، اپل پی، آی‌کلاد، آی‌تونز و … نظارت می‌کند.

استیو جابز

جابز موسس آرمان‌گرا و مدیر عامل سابق اپل است که در اواسط دهه ۷۰ میلادی، به همراه استیو وزنیاک این شرکت را تاسیس کرد. او در طراحی بسیاری از محصولات مهم اپل دخالت مستقیم داشت، اما مهم‌تر از همه، او بهترین فروشنده شرکتش بود. طبق گفته‌های افرادی که به او نزدیک بودند، جابز فردی باهوش و فریبنده بود که توانایی منحصر به فردی در تغییر واقعیت داشت و می‌توانست افرادش متقاعد کند که مطابق با میل او و برای خلق و مهندسی هر چیزی که به ذهن می‌رسید، سخت کار کنند. او همچنین در متقاعد کردن افراد برای خرید محصولاتش هم تبحر خاصی داشت.

جابز بزرگ‌ترین شگفتی رویدادهای رونمایی محصولات اپل بود که همیشه سورپرایزهایی را با خود به همراه داشت و با گفتن عبارت One more thing (یک چیز دیگر) متوجه می‌شدیم که زمان رونمایی از یک محصول شگفت انگیز فرا رسیده است. در واقع او با مهارتی که داشت توانست کامپیوترها را که زمانی به عنوان یک ماشین خشک و بی‌روح شناخته می‌شدند، به یک دستگاه هیجان انگیز تبدیل کرد.

بنیان‌گذار اپل در سال ۱۹۸۵ توسط مدیر عامل وقت این کمپانی، جان اسکالی، از شرکتی که خودش تاسیس کرده بود اخراج شد. در همان سال و به کمک رهبران اپل، شرکت دیگری به نام NeXT Computer را تاسیس کرد. با بارگشت به اپل در ۱۹۹۷، او NeXT را با این شرکت ادغام کرد. استیو پس از بازگشت توانست هیئت مدیره را متقاعد کند تا مدیر عامل وقت شرکت، گیل آمیلیو را از سمتش برکنار کنند و خودش به عنوان مدیر عامل موقت مشغول شد و این سمت موقت تا آخر عمر همراهش بود!

در طول یک دهه بعدی، جابز و تیم مدیریتی‌اش مهم‌ترین محصولات تاریخ اپل تا به این لحظه را تولید کردند. آیفون، آیپد، آی‌تونز، آیپاد و مک‌بوک ایر همگی جزئی از این محصولات هستند. اما در تمام این مدت مدیر عامل پر شور اپل در پشت صحنه برای زندگی‌اش مبارزه می‌کرد. در سال ۲۰۰۳ تشخیص داده شد که او به سرطان پانکراس مبتلا است، ولی برای چند سال در مقابل درمان دارویی مقاومت کرد و به درمان‌های جایگزین برای توقف بیماری امیدوار بود. سرانجام در سال ۲۰۱۱ و در حالی‌که اپل در نقطه عطف پیشرفت و شکوفایی قرار داشت، جابز از دنیا رفت. با وجود گذشت ۸ سال از مرگ استیو جابز، یاد او برای بسیاری از طرفداران و البته کارمندان اپل همچنان زنده است.

