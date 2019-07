مدتی قبل، مینگ چی کو که مشهورترین تحلیلگر محصولات اپل محسوب می‌شود، اعلام کرد اپل در سال ۲۰۲۰ سه مدل آیفون معرفی می‌کند که دو مورد از آن‌ها از اینترنت ۵G پشتیبانی می‌کنند. حالا آقای «کو» در گزارش جدید خود اعلام کرده که بر اساس اطلاعات دریافتی، هر سه مدل آیفون ۲۰۲۰ از چنین قابلیتی بهره می‌برند. گفته می‌شود این مدل‌ها نسبت به مدل‌های فعلی تفاوت‌های زیادی خواهند داشت و از نمایشگرهای اولد ۶.۷ اینچی، ۵.۴ اینچی و ۶.۱ اینچی بهره می‌برند.

آیفون‌های ۵G از هر دو تکنولوژی mmWave و باندهای پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کنند.

در گزارش «کو» آمده که اپل با خریداری بخش مودم موبایل اینتل، از امکانات بیشتری در راستای ارائه‌ی اینترنت ۵G برای مدل‌های گوناگون بهره می‌برد. همچنین به این نکته هم اشاره شده که در نیمه دوم ۲۰۲۰، تقریبا تمام گوشی‌های اندرویدی رده‌بالا از این قابلیت بهره می‌برند و اپل باید در بازار با آن‌ها رقابت کند. «کو» معتقد است آیفون‌های ۵G از هر دو تکنولوژی mmWave و باندهای پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود آیفون های موردنظر بتوانند با اپراتورهای مختلف سازگار باشند.

علاوه بر این، اپل ظاهرا قصد دارد مدل‌های اختصاصی برای بازار چین هم توسعه دهد که صرفا از طیف پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کنند و این موضوع منجر به کاهش قیمت آن‌ها می‌شود. البته «کو» می‌گوید تمرکز فعلی اپل بر توسعه مدل‌های بین‌المللی معطوف شده است و هنوز نمی‌دانیم که آیا این شرکت در زمان مقرر می‌تواند مدل‌های اختصاصی بازار چین را آماده کند یا نه.

