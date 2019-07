نمایشگرهای خمیده از جمله ترندهایی است که موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ از طرفی ظاهر جذابی را برای گوشی به ارمغان می‌آورند ولی از طرفی دیگر مستعد لمس‌های تصادفی هستند. شرکت چینی اوپو فکر می‌کند که این نمایشگرها پتانسیل بیشتری دارند و در همین راستا از تکنولوژی «نمایشگر آبشار» (Waterfall Screen) رونمایی کرده است.

این کمپانی یک گوشی مبتنی بر این تکنولوژی را نمایش داده که نمایشگر آن تا حد زیادی دو طرف گوشی را پوشش داده است. در حقیقت، خمیدگی این نمایشگر به ۸۸ درجه می‌رسد که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. با توجه به این موضوع، گوشی مذکور فاقد دکمه‌های مختلف در دو طرف بدنه است. البته این موضوع لزوما به معنای حذف دکمه‌های فیزیکی مربوط به صدا و پاور نیست بلکه به احتمال زیاد چنین دکمه‌هایی به بخش فوقانی محصول نهایی اوپو منتقل می‌شوند.











این شرکت چینی همچنین خاطرنشان کرده که آن‌ها قصد دارند از دوام بالای این نمایشگر اطمینان حاصل کنند. لازم به ذکر است که چنین نمایشگرهایی معمولا نسبت به ضربه بسیار حساس هستند و با توجه به اینکه نمایشگر مذکور از خمیدگی بیشتری بهره می‌برد، احتمالا حساسیت آن نسبت به ضربه بیشتر از دیگر نمایشگرهای مشابه است.

شرکت اوپو هنوز تاریخ دقیق عرضه گوشی مبتنی بر این تکنولوژی را اعلام نکرده ولی گفته که کاربران به‌زودی می‌توانند از گوشی مجهز به این تکنولوژی جذاب بهره ببرند که این یعنی به‌زودی شاهد عرضه مدل نهایی آن خواهیم بود.

شما در مورد این تکنولوژی چه فکر می‌کنید؟ آیا چنین نمایشگری کاربردی است یا صرفا تکنولوژی پر زرق‌وبرقی به حساب می‌آید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

The post این نمایشگر خمیده اوپو جایی برای دکمه‌ها باقی نمی‌گذارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala