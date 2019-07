هواوی از معدود شرکت‌های تولیدکننده گوشی‌های هوشمند است که تراشه هم تولید می‌کند؛ این وظیفه بر دوش بازوی تراشه‌سازی هواوی موسوم به HiSilicon است که سالانه میلیون‌ها تراشه می‌سازد. حالا این شرکت چینی قصد دارد برای تعداد بیشتری از گوشی‌های خود از تراشه‌های اختصاصی بهره ببرد.

به گزارش DigiTimes، هواوی قصد دارد تا نیمه دوم سال جاری، آمار گوشی‌های مبتنی بر تراشه‌های خود را به ۶۰ درصد برساند. لازم به ذکر است که در نیمه اول سال ۲۰۱۹ این آمار ۴۵ درصد بود و در نیمه دوم ۲۰۱۸ تنها ۴۰ درصد گوشی‌های هواوی مبتنی بر تراشه‌های اختصاصی این شرکت بودند.

در حال حاضر، تقریبا تمام گوشی‌های رده‌بالا و میان‌رده هواوی‌ از تراشه‌های این شرکت بهره می‌برند.

در حال حاضر، تقریبا تمام گوشی‌های رده‌بالا و میان‌رده هواوی‌ از تراشه‌های این شرکت بهره می‌برند و این یعنی برای دستیابی به این هدف، این شرکت چینی باید تمرکز خود را به گوشی‌های پایین‌رده معطوف کند. در حال حاضر گوشی‌های ارزان‌قیمت این شرکت از تراشه‌های ساخت شرکت‌های کوالکام و مدیاتک استفاده می‌کنند.

هنوز معلوم نیست که آیا هواوی‌ برای این گوشی‌ها تراشه‌های پایین‌رده تولید خواهد کرد یا اینکه صرفا به تراشه‌های میان‌رده قدیمی مانند کایرین ۶۵۹ بسنده می‌کند. اما احتمالا این شرکت برای افزایش توانایی‌های گوشی‌های پایین‌رده خود، به ساخت تراشه‌های پایین‌رده توانا روی می‌آورد.

منبع: Android Authority

