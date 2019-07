تقریبا ۱۲ سال از زمانی که استیو جابز به روی صحنه آمد تا اولین نسل از آیفون را معرفی کند می‌گذرد. محصولی که سرآغازی بر انقلاب گوشی‌های هوشمند بود و مفهوم نمایشگرهای تمام لمسی را به الگویی فراگیر برای همه گوشی‌ها تبدیل کرد. تا پیش از این، نیمی از قسمت جلوی گوشی‌های هوشمند به صفحه کلیدهای فیزیکی اختصاص داشت و نیم دیگر آن به نمایشگر دستگاه بود. اما آیفون همه چیز را تغییر داد.

البته این ۱۲ سال مسیر پر فراز و نشیبی را برای اپل رقم زد. در واقع تجربه لذت بخشی که اکنون از گوشی‌های هوشمند این شرکت داریم، یک شبه محقق نشد. سال‌ها طول کشید تا کوپرتیونیی‌ها با افزودن ویژگی‌های مختلف به آیفون، به استانداردهای امروزی برسند. اگرچه اولین آیفون در زمان خود نسبت به رقبای موجود یک محصول شگفت انگیز و انقلابی به نظر می‌رسید؛ ولی اگر بخواهیم نسل اول آیفون را با مدل‌های فعلی این خانواده مقایسه کنیم، باید بگوییم اولین نسل تکه سنگی بیش نبود!

در ادامه به بررسی ویژگی‌هایی از آیفون ۲G می‌پردازیم که قابل مقایسه با آیفون‌های امروزی نیست و فکر کردن به این ویژگی‌ها در روزگار فعلی شاید حتی عذاب آور باشد:

اینترنت همراه

اولین آیفون از Edge یا همان اینترنت ۲G پشتیبانی می‌کرد که سرعت بسیار پایینی داشت. در آن زمان تنها اپراتوری که این سرویس را ارائه می‌کرد، AT&T بود که البته آن هم با مشکلاتی (مانند قطع شدن تماس‌ها) مواجه بود.

اپلیکیشن

ورای طراحی مدرن و نمایشگر لمسی که از المان‌های اصلی یک گوشی هوشمند امروزی هستند، اولین آیفون با یک مشکل اساسی روبرو بود. زمانی که این گوشی معرفی شد، هنوز اپ استور یا همان فروشگاه نرم افزاری اپل در دسترس نبود. استیو جابز مطمئن نبود که آیا می‌خواهد اپ استوری وجود داشته باشد یا نه، زیرا تمایل داشت کاملا تجربه کار با محصول را تحت اختیار خود داشته باشد؛ ولی اپ استور امکان حضور شخص ثالث در رابطه او و مشتریان را فراهم می‌کرد.

در نهایت جابز پشیمان شد که خوشبختانه این پشیمانی سرانجام خوبی داشت. اپ استور توانست استانداردی را پایه گذاری کند که باعث شد گوشی‌های هوشمند به یک ابزار کاربردی تبدیل شوند.

تصویر زمینه

خوشبختانه مشکی رنگی است که نظر بسیاری از کاربران آن زمان را به خود جلب می‌کرد و اپل از این نظر خوش شانس بود؛ زیرا اولین آیفون تنها یک تصویر پس زمینه مشکی داشت که امکان تغییر آن نیز وجود نداشت.

قابلیت‌های صفحه کلید

آیفون اولیه از قابلیت‌های Copy، Cut و Paste بی‌بهره بود و این مشکل تا سه سال بعد همچنان در کیبورد اپل وجود داشت. علاوه براین، نمی‌توانستید در حالت افقی با صفحه کلید تایپ کنید.

وابستگی به کامیپوتر

این آیفون برای تنظیم به یک کامپیوتر نیاز داشت و پنج سال طول کشید تا اپل کاربران را از شر اتصال کابلی به رایانه‌ها خلاص کند.

امکان ارسال عکس در پیام متنی

اولین آیفون امکان ارسال عکس در قالب پیام‌ کوتاه را ارائه نمی‌کرد. مدت‌ها طول کشید تا از این سرویس پیام متنی ابتدایی به iMessage برسیم که تحولی در پیام‌رسانی در iOS محسوب می‌شود.

مسیریابی

در این نسل خبری از اپلیکیشن‌های مسیریاب یا گوگل مپس نبود. اپل که خود چنین قابلیتی را در اختیار نداشت، تا سال‌ها بعد به توسعه دهندگان دیگر هم اجازه نمی‌داد که آن را در اختیار آیفون‌ها قرار دهند.

دوربین

دوربین آیفون در سال ۲۰۰۷ نسبت به آیفون‌های امروزی بسیار ضعیف بود و نباید انتظار کیفیتی مشابه دوربین‌های مدرن را داشته باشید، زیرا این دوربین حتی قابلیت ضبط ویدیو را هم نداشت.

کاستی‌های رابط کاربری

نسخه‌های اولیه iOS برخی ویژگی‌های مهم امروزی مانند مرکز اعلان‌ها، مرکز کنترل و یا سیری را نداشتند. این ویژگی‌های بسیار کاربردی و مهم که امروزه برای ما جزئی از قابلیت‌های مهم رابط کاربری به شمار می‌آیند، ویژگی‌های تقریبا جدیدی هستند که چند سالی است به سیستم عامل اپل اضافه شده‌اند.

ارزان‌ترین مدل

ارزان‌ترین مدل نسل اول، نسخه ۴ گیگابایتی آن بود که ۴۹۹ دلار قیمت داشت. این در حالی است که کاربران در سال‌های بعد می‌تواستند تحت قرارداد با اپراتورها، آیفون‌های جدید مانند آیفون ۷ را با نصف این مبلغ در اختیار داشته باشند.

همان‌طور که مشاهده کردید، مدت‌ها طول کشید تا از ویژگی‌های ابتدایی و بعضا تکامل نایافته اولین نسل از آیفون به فناوری‌های مدرن امروزی رسیدیم که تجربه کاربری لذت بخشی را در اختیارمان قرار می‌دهند. قطعا فناوری‌های امروزی نیز کم و کاستی‌هایی دارند که در طول زمان رفع خواهد شد، اما نکته قابل توجه این است که صنعت گوشی‌های هوشمند به سرعت در حال پیشروی است و با معرفی هر نسل، اسمارت‌فون‌های ما به ابزاری کاربردی‌تر تبدیل می‌شوند.

